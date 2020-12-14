Harrigan ve Harris en fazla süre alan oyuncu oldu - Son Dakika

Harrigan ve Harris en fazla süre alan oyuncu oldu

14.12.2020 11:17
Harrigan ve Harris en fazla süre alan oyuncu oldu, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol'un Beşiktaş'ı yenerek moral bulduğu karşılaşmada parkede en fazla süre alan oyuncular Harris ve Harrigan oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'un Beşiktaş'ı yenerek moral bulduğu karşılaşmada parkede en fazla süre alan oyuncular Harris ve Harrigan oldu.

Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada maçı baştan sona önde götüren Bellona Kayseri Basketbol, son saniyelerde skoru 78-78'e getirerek oyunu uzatmalara götürdü. Uzatmalarda rakibini 91-87 yenen Bellona Kayseri Basketbol'da parkede en uzun süre kalan oyuncu 42 dakika 30 saniye ile Tyasha Harris olurken onu 40 dakika 16 saniye ile Mikiah Harrigan takip etti. Ayşegül Günay 39 dakika 50, Melis Gülcan ise 39 dakika 9 saniye oyunda kaldı. Yeni transfer Kalani Brown ise 26 dakika 46 saniye oyunda kaldı.

Parkede en uzun süre kalan oyuncular Harrigan ve Harris, Beşiktaş'ın potasına 21'er sayı bırakarak galibiyette önemli rol oynadı. - KAYSERİ

Harrigan ve Harris en fazla süre alan oyuncu oldu
Harrigan ve Harris en fazla süre alan oyuncu oldu

basketbol, Beşiktaş, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Harrigan ve Harris en fazla süre alan oyuncu oldu - Son Dakika Spor


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