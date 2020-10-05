Harris'in çabası yetmedi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasına mağlubiyetle başlayan Bellona Kayseri Basketbol'da, Harris'in rakip potaya bıraktığı 21 sayı mağlubiyete engel olamadı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasına mağlubiyetle başlayan Bellona Kayseri Basketbol'da, Harris'in rakip potaya bıraktığı 21 sayı mağlubiyete engel olamadı.
Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada 1. ve 3. Periyotlarda rakibine üstünlük sağlayan Bellona Kayseri Basketbol, sayı üretmekte güçlük çekti. Bellona Kayseri Basketbol'da sorumluluğu üzerine alan Harris, rakip potaya maç boyunca 21 sayı bıraktı.
Uzatmalara giden maç sonunda Bellona Kayseri Basketbol, parkeden 68-69 mağlup ayrıldı.
(Erhan Kan/İHA)
Son Dakika Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Bodrum'da bir grup erkeğin ilişkiye girdiği koyda ekipler kuş uçurtmuyor Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm