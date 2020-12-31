Harris ve Brown 48 sayı ürettiler

Bellona Kayseri Basketbolun yabancı oyuncuları Tyasha Harris ve Kalani Brown farklarını ortaya koyuyorlar.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol ligin 14.haftasında dün deplasmanda oynadığı maçta İzmit Belediyespor'a 12 sayı farkla 84-72 mağlup oldu. Rakibi karşısında aldığı mağlubiyetle kötü gidişata dur diyemeyen Sarı-Kırmızılı takımda skor yükünü çeken Amerikalı oyuncular Tyasha Harris ve Kalani Brown 48 sayı kaydetti. 40 dakikada süre alan Tyasha Harris 26 sayı ile en skorel isim olurken 29 dakika süre alan Kalani Brown ise 22 sayı üretti.

(İHA)