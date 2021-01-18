Harry ile Meghan, aile üyelerinin aklını çelecek - Son Dakika

Harry ile Meghan, aile üyelerinin aklını çelecek

18.01.2021 16:24
Harry ile Meghan, aile üyelerinin aklını çelecek, System.String[]

Bunu iddia eden de kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili yazdığı biyografilerle tanına Duncan Larcombe. True Royalty adlı TV kanalında The Royal Beat adlı programa konuşan Larcombe, Harry ile Meghan'ın ABD'de yaptığı anlaşmaların ve elde ettikleri diğer yüksek kazancın ailenin diğer üyelerini de bu...

Bunu iddia eden de kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili yazdığı biyografilerle tanına Duncan Larcombe. True Royalty adlı TV kanalında The Royal Beat adlı programa konuşan Larcombe, Harry ile Meghan'ın ABD'de yaptığı anlaşmaların ve elde ettikleri diğer yüksek kazancın ailenin diğer üyelerini de bu tür girişimlere özendirebileceğini belirtti.DAHA ÇOK İLGİ ÇEKECEKLER

Prens Harry ile Meghan Markle, bir dijital TV kanalı ve bir başka işitsel medya şirketiyle milyon dolarlık anlaşmalar imzaladı. Christopher Larcombe'a göre insanların da kraliyet ile ilgili resmi görevler yerine Harry ve Meghan gibi daha heyecanlı projelere ilgi göstereceğini ileri sürdü.AİLE TARİHİNDE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Larcombe "Bir yıl önce Harry ile Meghan, özel yaşamlarını korumak istediklerini ve çocuklarını da huzur içinde büyütmek arzusunda olduklarını belirttiler. Bunun ne olduğunu biliyorum, kanıt burada. Bu kraliyet ailesinin tarihindeki en büyük kapalı gişe satış" diye konuştu.PROBLEM HALİNE GELECEK

Larcombe, Prens Harry ile Meghan Markle'ın son bir yılda yaptıklarının kraliyet ailesi için bir felakete yol açacağını da sözlerine ekledi. Christopher Larcombe sözlerini şöyle sürdürdü: "50 milyon kişi Harry'nin organik yoğurt veya başka herhangi bir konuda online olarak yaptığı söyleşiyi izleyecek. Prens William'ın katıldığı bir açılışı ise beş bin kişi izleyecek. Bu da bir problem haline gelecek."İŞİN İÇİNDE PARA VAR

Prens Harry ile Meghan'ın 2020 yılının son günlerinde oğulları Archie'yi de yanlarına alarak yaptıkları online yayını örnek göstererek "Bu bir yardım etkinliği değil, çünkü işin içinde para vardı" dedi.KISA SÜREDE MİLYAR DOLARLIK MARKA HALİNE GELECEKLER

Aynı programa katılan bir başka kraliyet uzmanı Katie Nicholl de Harry ile Meghan'ın kısa süre milyar dolarlık bir marka haline geleceklerini söyledi.DİĞER ÜYELERİ DE ÖZENDİREBİLİR

Her iki uzman da Prens Harry ile Meghan Markle'ın bu girişimlerinin, İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyelerini de benzer girişimlerde bulunmaya özendirebileceğini savundu. Değindikleri bir başka nokta ise bu şekilde İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin Harry ile Meghan'ın bu etkinliklerinin gölgesinde kalabileceği ihtimali.

Harry ile Meghan, aile üyelerinin aklını çelecek

Amerika Birleşik Devletleri, Meghan Markle, Prens Harry, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Harry ile Meghan, aile üyelerinin aklını çelecek - Son Dakika Magazin


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