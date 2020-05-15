Harry Kane eski takımına forma sponsoru oldu

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'ın yıldız oyuncusu Harry Kane, gelecek sezon 2. Lig takımlarından Leyton Orient'e forma sponsoru olacak. Kırmızı beyazlılardan yapılan açıklamada, iç saha formalarının önünde, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı yer alacağı belirtildi. Profesyonel kariyerine 2011'de Orient'te kiralık olarak başlayan Kane, "Profesyonel kariyerime başladığım kulübe yardımcı olabilmek çok güzel bir duygu. Aynı zamanda koronavirüs günlerinde kahramanca çalışan sağlık emekçilerine de teşekkür etme fırsatı bulduğum için memnunum" dedi



HÜKÜMETTEN İZİN ÇIKTI



İngiltere Kültür Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden dün futbol otoriteleriyle bir araya gelirken toplantı, Premier Lig'in haziranda başlaması için fikir birliğiyle tamamlandı. Dowden hükümet olarak futbola yeşil ışık yaktıklarını, bundan sonra yola devam etme biçimini otoritelerin vereceğini söyledi.



KÜME DÜŞEN AMIENS MAHKEMEYE GİTTİ



Mevcut puan durumuyla tescil edilen Fransa 1. Ligi'nde bu nedenle küme düşen iki takımdan biri olan Amiens (Diğeri Toulouse) konuyu mahkemeye taşıdı. Kulüp Başkanı Bernard Joannin 'haksız' buldukları karara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek "Bu karar sportif hakkaniyete aykırı. Lig için adeta bir ceza. Bize mahkemeye gitmekten başka çare bırakmadılar" dedi. Kulüp geçtiğimiz haftalarda da imza kampanyası başlatmış, küme düşmenin kaldırılarak 2020- 2021 sezonunun 22 takımla oynanmasını istemişti.



AVUSTURYA KARIŞTI: HERKES LASK'A KARŞI



Avusturya Bundesliga'da yer alan 12 takımdan 11'i, lider LASK'a karşı birleşti! Bunun nedeniyle liderin, koronavirüs kurallarını hiçe sayarak ufak gruplar halinde değil, tam takım halinde antrenman yapması... Kulüpler, LASK'ı sorumsuzlukla suçlarken, konuyla ilgili video kayıtları da olduğu belirtildi. LASK Yönetimi ise iki kişinin gizlice bir gece tesislere girerek kamera tesisatı kurduğunu belirterek 'endüstriyel casusluk kurbanı' olduklarını öne sürdü. Avusturya'da 20 Nisan'dan bu yana kulüplerin maksimum 6'şarlı gruplarla çalışmalarına izin veriliyor. Tam takım idmanlar ise bugün başlayacak.



İKİTELLİ KÖYİÇİ'NDEN ÖRNEK KAMPANYA



İstanbul amatör lig ekiplerinden İkitelli Köyiçi SK'den örnek davranış. Tahsin Göç, salgın döneminde işsiz kalan sporcu ailelerine 200 koli gıda ve 50 market kartı dağıttıklarını belirtti.



KOMŞUDA İLK KORONAVİRÜS VAKASI ETAR'DA



Bulgaristan 1. Ligi ekiplerinden Etar Veliko Tarnovo'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Bu isimler orta saha oyuncusu Krasimir Stanoev ve savunmacı Emil Viyachki... İki futbolcu da karantina altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Böylece, 5 Haziran'da başlayacak olan Bulgaristan Ligi'nde ilk kez koronavirüs vakası yaşanmış oldu.



ÜNLÜ SUMOCU KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ



Japon sumo güreşçisi Kiyotaka Suetake, bilinen adıyla Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tokyo'daki bir hastanede tedavi gören 28 yaşındaki sporcunun, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü belirtildi. 2007'den bu yana profesyonel spor hayatını sürdüren Shobushi'ye nisan ayında koronavirüs teşhisi konmuştu.



