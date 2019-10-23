Harry Kane'in Hattrick yapıp kaleye geçtiği tarihi maç
1 saat önce
UEFA Avrupa Ligi'nde, C Grubu maçında Tottenham, Yunan rakibi Asteras'ı 5-1 mağlup etti. Ev sahibi İngiltere temsilcisini farka taşıyan gollerin 3'ünü, 21 yaşındaki yıldız adayı Harry Kane (Dk.13, 75 ve 81) ile Erik Lamela (Dk.29 ve 75) attı. Asteras'ın tek sayısı ise 89. dakikada Jeronimo Barrales'ten geldi. Öte yandan Tottenham'da Hugo Lloris 87. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde, C Grubu maçında Tottenham, Yunan rakibi Asteras'ı 5-1 mağlup etti. Ev sahibi İngiltere temsilcisini farka taşıyan gollerin 3'ünü, 21 yaşındaki yıldız adayı Harry Kane (Dk.13, 75 ve 81) ile Erik Lamela (Dk.29 ve 75) attı. Asteras'ın tek sayısı ise 89. dakikada Jeronimo Barrales'ten geldi. Öte yandan Tottenham'da Hugo Lloris 87. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:39
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