Son Dakika Haberleri: Harry Kane'in Hattrick yapıp kaleye geçtiği tarihi maç
Son Dakika Spor Harry Kane'in Hattrick yapıp kaleye geçtiği tarihi maç

Harry Kane'in Hattrick yapıp kaleye geçtiği tarihi maç

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde, C Grubu maçında Tottenham, Yunan rakibi Asteras'ı 5-1 mağlup etti. Ev sahibi İngiltere temsilcisini farka taşıyan gollerin 3'ünü, 21 yaşındaki yıldız adayı Harry Kane (Dk.13, 75 ve 81) ile Erik Lamela (Dk.29 ve 75) attı. Asteras'ın tek sayısı ise 89. dakikada Jeronimo Barrales'ten geldi. Öte yandan Tottenham'da Hugo Lloris 87. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde, C Grubu maçında Tottenham, Yunan rakibi Asteras'ı 5-1 mağlup etti. Ev sahibi İngiltere temsilcisini farka taşıyan gollerin 3'ünü, 21 yaşındaki yıldız adayı Harry Kane (Dk.13, 75 ve 81) ile Erik Lamela (Dk.29 ve 75) attı. Asteras'ın tek sayısı ise 89. dakikada Jeronimo Barrales'ten geldi. Öte yandan Tottenham'da Hugo Lloris 87. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Harry Kane'in Hattrick yapıp kaleye geçtiği tarihi maç

Harry Kane, Tottenham, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:39 
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