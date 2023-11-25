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Bayern Münih, Harry Kane'in rekor kırdığı maçta Köln'ü tek golle geçti - Son Dakika

Bayern Münih, Harry Kane'in rekor kırdığı maçta Köln'ü tek golle geçti

Bundesliga'nın 12. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 1-0 yendi. Maçın tek golünü atan Harry Kane, bu golle Bundesliga tarihinde 12 maçta 18 gol atan ilk oyuncu oldu ve lig tarihinin en golcü İngiliz oyuncusu unvanını kazandı.

Bayern Münih, Harry Kane\'in rekor kırdığı maçta Köln\'ü tek golle geçti
25.11.2023 - 00:38,  Güncelleme: 00:43
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Almanya Bundesliga 12. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Köln ile kozlarını paylaştı.

KANE ATTI

Konuk takım Bayern'e galibiyeti ve 3 puanı getiren golü 20. dakikada yıldız futbolcu Harry Kane attı.

REKOR KIRDI

Harry Kane, Bundesliga tarihinde 12 maçta 18 gol atan ilk oyuncu ve lig tarihinin en golcü İngiliz oyuncusu unvanını aldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

3 puanı alan Bayern, puanını 32'ye çıkardı. Köln ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Köln, Darmstadt'a konuk olacak. Bayern Münih ise Union Berlin'i ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Bayern Münih, Harry Kane, Bundesliga, Köln, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Bayern Münih, Harry Kane'in rekor kırdığı maçta Köln'ü tek golle geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih, Harry Kane'in rekor kırdığı maçta Köln'ü tek golle geçti - Son Dakika
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