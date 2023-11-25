Bayern Münih, Harry Kane\'in rekor kırdığı maçta Köln\'ü tek golle geçti

Almanya Bundesliga 12. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Köln ile kozlarını paylaştı.

KANE ATTI

Konuk takım Bayern'e galibiyeti ve 3 puanı getiren golü 20. dakikada yıldız futbolcu Harry Kane attı.

REKOR KIRDI

Harry Kane, Bundesliga tarihinde 12 maçta 18 gol atan ilk oyuncu ve lig tarihinin en golcü İngiliz oyuncusu unvanını aldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

3 puanı alan Bayern, puanını 32'ye çıkardı. Köln ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Köln, Darmstadt'a konuk olacak. Bayern Münih ise Union Berlin'i ağırlayacak.