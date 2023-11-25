Bayern Münih, Harry Kane\'in rekor kırdığı maçta Köln\'ü tek golle geçti

Almanya Bundesliga 12. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Köln ile kozlarını paylaştı.
Konuk takım Bayern'e galibiyeti ve 3 puanı getiren golü 20. dakikada yıldız futbolcu Harry Kane attı.
Harry Kane, Bundesliga tarihinde 12 maçta 18 gol atan ilk oyuncu ve lig tarihinin en golcü İngiliz oyuncusu unvanını aldı.
3 puanı alan Bayern, puanını 32'ye çıkardı. Köln ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Köln, Darmstadt'a konuk olacak. Bayern Münih ise Union Berlin'i ağırlayacak.
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