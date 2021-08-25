Harry Kane Tottenham'da kalıyor

Adı transfer söylentilerine karışan İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın golcü oyuncusu Harry Kane, takımda kalacağını söyledi.

Açılış haftasındaki Manchester City maçının kadrosunda yer almayan, bu sezon Tottenham formasıyla sahaya ilk adımını 2. haftadaki Wolverhampton karşılaşmasının 72. dakikasında atan Kane, Twitter hesabından açıklama yaptı.

İngiltere Milli Takımı kaptanı Kane, "Pazar günü Tottenham taraftarının bana yaptığı karşılamayı görmek ve son haftalarda gelen destek mesajlarını okumak inanılmazdı. Bu yaz Tottenham'da kalacak ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olmaya yüzde 100 odaklanacağım." ifadelerine yer verdi.

Altyapısından yetiştiği Tottenham'ın A takımında 2011'den bu yana oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 337 maçta 221 gol attı.