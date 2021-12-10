Harry Potter 20 yıl sonra yeniden sinemada - Son Dakika

Kitaplarla başlayan ve 20 yıl önce ilk kez beyazperdeye taşınan Harry Potter filmi, tüm dünyayla eş zamanlı olarak "Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmine özel tüm gün sürecek şenlikle yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Unutulmayan yapım, Sihir Dükkanı ev sahipliğinde, 12 Aralık'ta Kanyon AVM'nin sinema katında yeniden gösterilecek.

Kitapları milyonlarca satan, filmi gişe rekorları kıran yapım, 20. yılına özel düzenlenecek etkinlikte Warner Bros.'un özel izniyle sunulacak.

Filmdeki "Büyük Salon" temasının canlandırılacağı şenlikte, yarışmalar ve çeşitli eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirilecek.