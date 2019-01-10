Harry Potter, 2018'in En Çok Aranan Kitabı!

EN ÇOK KİTAP OKUYAN BÖLGE: MARMARA BÖLGESİ

Türkiye'nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken onu sırasıyla İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti. 2018 yılında Türkiye'nin 81 ilinden de kitap siparişi alan Hepsiburada'ya, sırasıyla en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Konya, Muğla ve Tekirdağ illerinden kitap talebi geldi.

Ayrıca, 2018 yılının en çok aranan kitaplarının başında Harry Potter serisi geldi. Ardından, Saftirik Greg ve Kral Şakir serileri, KPSS Eğitim Setleri ve çocuklara yönelik dikkat güçlendirme setleri geldi. En çok aranan yazar ise Stefan Zwaig oldu.

2018'in en çok satan kitapları

Kırlangıç Çığlığı - Ahmet Ümit

Abum Rabum - İskender Pala

İkigai - Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı - Héctor García, Francesc Miralles i Contijoch

Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar – Rukiye Türeyen

Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigoriy Petrov

Ay'ı Kim Çaldı - Helen Stratton Would

Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

Mini Masallar Seti 1 (10 Kitap) - Müjgan Şeyhi

Üç Kız Kardeş - İclal Aydın

Başlangıç - Dan Brown

2018'in en çok talep gören yayınevleri

İş Bankası Kültür Yayınları

Yapı Kredi Yayınları

Kırmızı Kedi Yayınevi

Timaş Çocuk

Destek Yayınları

Doğan Kitap

Everest Yayınları

Can Yayınları

Adeda Yayınları

Pegasus Yayınları