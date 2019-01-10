Harry Potter, 2018'in En Çok Aranan Kitabı!

EN ÇOK KİTAP OKUYAN BÖLGE: MARMARA BÖLGESİ
Türkiye'nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken onu sırasıyla İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti. 2018 yılında Türkiye'nin 81 ilinden de kitap siparişi alan Hepsiburada'ya, sırasıyla en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Konya, Muğla ve Tekirdağ illerinden kitap talebi geldi.
Ayrıca, 2018 yılının en çok aranan kitaplarının başında Harry Potter serisi geldi. Ardından, Saftirik Greg ve Kral Şakir serileri, KPSS Eğitim Setleri ve çocuklara yönelik dikkat güçlendirme setleri geldi. En çok aranan yazar ise Stefan Zwaig oldu.
2018'in en çok satan kitapları
Kırlangıç Çığlığı - Ahmet Ümit
Abum Rabum - İskender Pala
İkigai - Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı - Héctor García, Francesc Miralles i Contijoch
Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar – Rukiye Türeyen
Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigoriy Petrov
Ay'ı Kim Çaldı - Helen Stratton Would
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
Mini Masallar Seti 1 (10 Kitap) - Müjgan Şeyhi
Üç Kız Kardeş - İclal Aydın
Başlangıç - Dan Brown
2018'in en çok talep gören yayınevleri
İş Bankası Kültür Yayınları
Yapı Kredi Yayınları
Kırmızı Kedi Yayınevi
Timaş Çocuk
Destek Yayınları
Doğan Kitap
Everest Yayınları
Can Yayınları
Adeda Yayınları
Pegasus Yayınları