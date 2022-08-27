10 bin TL'lik Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri ortaya çıktı! - Son Dakika
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10 bin TL'lik Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri ortaya çıktı!

27.08.2022 13:56
10 bin TL'lik Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri ortaya çıktı!

Harry Potter evreninde geçen ve yanlışlıkla 10 bin TL'den ön siparişe açılan Hogwarts Legacy oyununun PC sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy son dönemde oyun dünyasında en çok konuşulan yapımlardan biri diyebiliriz. Zira geçtiğimiz günlerde Epic Games Store'da 9 bin 999 TL, yani neredeyse yeni nesil bir konsol parasına ön siparişe açılan oyun Şubat 2023'te çıkışını gerçekleştirecek. Son olarak yapımın sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri belli oldu

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Hogwarts Legacy'nin fiyat etiketi 10 bin TL olmayacak. Zira Epic'teki ön sipariş fiyatında bir hata söz konusu. Yani çok yakında düzeltilmiş haliyle yeniden oyuncuların karşısına çıkacak.

10 bin TL'lik Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri ortaya çıktı!

İlk olarak 2020'nin sonunda düzenlenen Playstation 5 konferansında duyurulan RPG oyunu Hogwarts Legacy, Harry Potter hayranlarının merakla beklediği yapımlar arasında şimdiden yerini aldı. Oyunun başlangıçta 2021'de piyasaya sürülmesi gerekiyordu ancak daha sonra çeşitli sebeplerle 2022'nin sonuna ertelenmişti.

Fiyatıyla dudak uçuklatan Hogwarts Legacy ön siparişe açıldı!

Ancak şirket bir kez daha erteleme kararı aldı. Yapımın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre oyun, 10 Şubat 2023'e ertelendi. Hogwarts Legacy ilk olarak PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X için çıkış yapacak. Nintendo Switch sürümü ise daha sonra gelecek.

Kısacası Hogwarts Legacy'nin çıkış süreci yaşanan olayları da ele alırsak bir hayli sancılı geçiyor demek mümkün. Son olarak yapımın PC sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti veya AMD RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 10 bin TL'lik Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri ortaya çıktı! - Son Dakika

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