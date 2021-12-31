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Harry Potter filminin sevimli karakteri Dobby'nin çalınan heykeli aranıyor - Son Dakika

Harry Potter filminin sevimli karakteri Dobby'nin çalınan heykeli aranıyor

31.12.2021 11:33

En az çocuklar kadar yetişkinlerin de büyük beğeniyle izlediği Harry Potter filminde, Harry Potter'ın sadık kurtarıcısı ev cini Dobby'nin, seramik sanatçısı Hülya Karahan tarafından bir yıl önce yapılan heykeli, atölyeden çalındı.

En az çocuklar kadar yetişkinlerin de büyük beğeniyle izlediği Harry Potter filminde, Harry Potter'ın sadık kurtarıcısı ev cini Dobby'nin, seramik sanatçısı Hülya Karahan tarafından bir yıl önce yapılan heykeli, atölyeden çalındı. Karahan, izleyiciyi etkileyen karakteristik özellikleri nedeniyle yaparken ayrı bir bağ kurduğu Dobby heykelinin bulunması için polise başvurmasının yanı sıra sosyal medya üzerinden de çağrıda bulundu.

Seramik sanatçısı Hülya Karahan, Beyoğlu'nun Cihangir semtindeki atölyesinde Harry Potter filminde animasyon bir karakter olan ev cini Dobby'nin heykelini yaptı. Karahan, yapımı yaklaşık bir ay süren Dobby heykelini, atölyenin girişinde tıpkı Harry Potter karakterinin büyüdüğü eve benzeyen, merdiven altındaki depo kapısının önüne koydu.

Buz Devri filminden Sid, Çılgın Korsan filminden Lapacı karakterlerinin heykeli ve seramik bir cadı süpürgesiyle aynı yerde sergilenen Dobby heykeli, gece saatlerinde çalındı.

Ertesi gün atölyesine gelen Karahan, Dobby'nin yerinde olmadığını görünce, önce bina sakinlerine sordu. Eserinin çalındığını anlayınca da hırsız veya hırsızların bulunması için emniyete giderek şikayette bulundu.

Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konsept olarak uygun olduğu için heykellerinin genelde atölye kapısının girişinde bulunduğunu, her sabah geldiğinde onlara selam verip içeri girdiğini dile getirdi.

O sabah geldiğinde Dobby'nin heykelini yerinde göremediğini ve hemen komşularını aradığını, ardından emniyete giderek şikayette bulunduğunu anlatan Karahan, "Dobby, hayali bir karakter. Çalanın ya hayranlığı vardı ya da çok şirin bir şey diye aldı. 15-20 kilogram ağırlığındaydı. Tek bir kişiyse, sadece Dobby'i götürebilirdi. Muhtemelen onun daha iyi yapıldığını anlamış olabilir. Sanattan anlayan bir hırsız herhalde." dedi.

"Dobby fedakar, benim içime dokunan bir karakterdi"

Özgün çalışmalarının yanı sıra çizgi film karakterlerinden kendisine bir seri yaptığını belirten Karahan, sözlerine şöyle devam etti:

"Film ve animasyonlarda, ezik karaktere sahip baş kahraman ve yan karakterlerden bir serim vardı. Dobby de Harry Potter'da 1-2 bölüm oynayan, fedakar, benim içime dokunan bir karakterdi. Bana çok dokunduğu için onun heykelini yapmak istedim. Köle bir cin karakteriydi. Bir çorapla Harry Potter tarafından özgürleştirildi. Onun uğruna da hayatını kaybediyordu. Trajik bir şeydi. Heykeli fırında pişirdiğim gün, televizyonda onun olduğu filme rastladım. Çok üzücü bir durum. Onu yaparken bağ kuruyorsun. Her damarını, kırışığını ince ince işliyorsun. Bir anda birinin senin elinden gitmesi.... Heveslerini çalıyorlar insanın. O oradan heykel çaldığını sanıyor ama..."

Çalan kişinin heykeli satsa da çok bir şey kazanmayacağını ifade eden Karahan, "Sosyal medya platformları da dahil her yere haber verdim, çağrıda bulundum. Zaten ben onu satılması için yapmadım. Telif hakları var. Atölyemde yaptığım, atölyeme yakıştırdığım bir heykeldi. Güvenlik kameralarına bakılacak. Ben ölü veya diri alacağım onu elinden." dedi.

Harry Potter filminin sevimli karakteri Dobby'nin çalınan heykeli aranıyor
Harry Potter filminin sevimli karakteri Dobby'nin çalınan heykeli aranıyor
Harry Potter filminin sevimli karakteri Dobby'nin çalınan heykeli aranıyor

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Harry Potter, Seramik, Beyoğlu, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Harry Potter filminin sevimli karakteri Dobby'nin çalınan heykeli aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harry Potter filminin sevimli karakteri Dobby'nin çalınan heykeli aranıyor - Son Dakika
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