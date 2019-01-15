Son Dakika Haberleri: Harry Potter Hikayelerine İlham Veren Kitapevi 113 Yaşında

Harry Potter Hikayelerine İlham Veren Kitapevi 113 Yaşında

26 dakika önce

Dünyanın en çok okunan yazarlarından J. K. Rowling'in ilham kaynağı Lello Kitapevi 113 yaşında.

">
Dünyanın en çok okunan yazarlarından J. K. Rowling'in ilham kaynağı Lello Kitapevi 113 yaşında. Portekiz'in kuzeyindeki Porto kentinde bulunan Lello Kitapevi dünyanın en güzel kitaplevleri listesinde yer alıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:43 

Porto, Portekiz, Kitapevi, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşları ile Partiye Gitmek İsteyen Anne, Bebeğine Votka İçirdi Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü

ABD Başkanı Trump, 12 FBI Çalışanının Kovulduğunu Duyurdu Köpeğini Gezdirirken Meydana Gelen Kazaya Müdahale Etmek İsteyen Doktor, Nişanlısının Cansız Bedeniyle Karşılaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:09:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Harry Potter Hikayelerine İlham Veren Kitapevi 113 Yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]