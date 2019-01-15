Harry Potter Hikayelerine İlham Veren Kitapevi 113 Yaşında
26 dakika önce
Dünyanın en çok okunan yazarlarından J. K. Rowling'in ilham kaynağı Lello Kitapevi 113 yaşında.
Dünyanın en çok okunan yazarlarından J. K. Rowling'in ilham kaynağı Lello Kitapevi
113 yaşında. Portekiz
'in kuzeyindeki Porto
kentinde bulunan Lello Kitapevi dünyanın en güzel kitaplevleri listesinde yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:43
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