Harry Potter'ın sihirli dünyası hem izlendi hem dinlendi!
2 saat önce
Kapalı gişeyle Zorlu PSM'de Beyazperde ile konser deneyimi sunan Movies in Concert serisi kapsamında, Harry Potter efsanesinin dördüncü filmi seyircisiyle buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:51 Kaynak: Bültenler
Zorlu PSM'nin Movies in Concert serisi kapsamındaki yeni konserinin sihirli dünyası hem izlendi hem dinlendi! 2016 yılında başlayan büyüleyici etkinlik, canlı orkestra eşliğinde dev ekranda yayınlandı.
"Off Ne giysem?" sorusunun cevabıysa alışılmışın dışında olmuş seyircilerin konsept kıyafetleri ve aksesuaları ortama ayrı hava katmıştı. Konser sırasındaki sevilen karakterlere olan alkışlar konsere keyifli anlar yaşattı.
"Harry Potter Film Concert" serisi, Harry Potter'ın sihrini dünyanın dört bir köşesine taşımaya devam ediyorken yeni seri konseri ise 2020 Ocak ayında...
Haberlercom Şaziye Ceyhan
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