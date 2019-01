Harry Potter Karakterleri: Burcuna Göre Hangi Karaktersin? ??

Eski zamanlardan beri, Harry Potter karakterleri üzerine kimin hangi karakter olacağı konusunda tartışmalar yapılır. "Hangi Harry Potter Karakterisin?" gibi kısa sınavlar, küçük testler internetin popüler konularından biri olmuştur her zaman…Biz bu sorunun cevabını yıldızlardan aldık! İşte burcunuza göre hangi karakter olacağınız şimdi netleşiyor! Her şeyi bilen bir Hermione Granger veya gizemli bir Sirius Black olup olmadığın ortaya çıkarabilir. Hangi Harry Potter karakterinin kozmik kişiliğini temsil ettiğini bulalım.Harry Potter Karakterlerini Burçlara Göre Sıralıyoruz!Eğer yıldızların sizin için hangi Hogwarts öğrencisini seçtiğini merak ediyorsanız, işte Zodyak'ın 12 Harry Potter karakteri:1. Koç: Ginny Weasleyİnsanları öfkelendiğinde Ginny Weasley kadar korkutabiliyorsun. Ancak öfkene biraz sahip olsan bile, hevesli ve dışa dönük olduğun için bunu telafi edersin. Maceracı ve bağımsızsın! Ginny Weasley gibi altı erkek kardeşine rağmen, kendini göstermeyi başarabilirsin. İlişkiler söz konusu olduğunda, eğlendiğin kişilerle beraber olmaktan ve sevdiğin insanlar için birşeyler yapmaktan asla pişman olmuyorsun. En önemlisi, senin kadar güçlü olmadıkça, hiç kimseyle yetinmezsin.2. Boğa: Ron WeasleyGüvenilirsin (ya da bazılarının dediği gibi inatçı) ve çok iyi bir arkadaşsın. Konforu ve şölenleri seviyorsun. Fazladan bir iki kadehi geri çevirmezsin, bu yüzden bazı insanlar seni sığ bir insan olarak görebilir. Ama hiç sığ değilsin: duyguların derinlerde, etrafındaki herkesin tahmin edebileceğinden çok daha derin. Aşka gelince; yüzeyin altına gizlenmiş bir sürü hassas duyguya sahipsin. ve inatçı, sabit bir boğa olsan bile, durum gerektirdiğinde eğlenmeyi de bilirsin.3. İkizler: Draco MalfoyÜzgünüz İkizler, Weasley ikizleri olacağını tahmin etsen de ve Weasley ikizleri gerçekten herhangi bir İkizler bireyi kadar enerjik ve eğlendirici olsa da, tüm ikili kişilik olayını başaran ve buna uyan kişi Malfoy. İkili bir yaşam sürüyorsun. Diğer yıldızlar seni aşağı çekmeyi seviyor, ama onlar sadece senin yoğun zihinsel enerjini kıskanıyorlar. Gizemli ve farklı görünebilirsin, ancak gerçekten son derece kolay adapte olabilir ve aynı zamanda da hızlısın.4. Yengeç: Rubeus HagridYıldızlar evrenindeki en büyük kalbe sahipsin ve aileniz, arkadaşlarını ve evcil hayvanlarını fazlaca seviyorsunuz. Evet, biraz karamsar olabilirsin ve bazen sadece evine tıkılmak isteyebilirsin. Fakat güvensiz ve biraz eksantrik olsan bile, sonuna kadar sadık ve seveceksin. Yengeç gibi sert bir dış kabuğa ve yumuşak, hassas bir kalbe sahipsin! Bu yüzden, Harry'nin senden sonra çocuklarına isim verme konusunda zahmet yaşayacağını bile umursamıyorsun. Yani tabi ki de Severus'a göre Rubeus'u tercih edecek!?5. Aslan: Harry PotterSen ana karaktersin, elbette öylesin. Yine de egosu yüksek bir kişilik değilsin (en azından çoğu zaman). Sen doğuştan bir lidersin ve insanlar yolu göstermen için sana bakıyor. Tüm dikkatlerin merkezi olmanın artı tarafı, onları korumak için her şeyi yapabileceğiniz sadık dostlar edinmen. Kötü tarafı, her şey her zaman sana oluyor gibi görünür. Neyse ki, herhangi bir fırtınayı atlatmak için güçlü bir karaktere sahipsin.6. Başak: Hermione GrangerMükemmeliyetçi! Genelde kişilerin en organize olanı sensin ve kendinden emin ve ön hazırlığıa önem veriyorsun. Telaşlı ve dar görüşlü olarak görünebilirsin, ama aslında bu gerçekten sen değilsin: Derinlerde, her şeyden önce doğru şeyi yapmayı önemseyen inanılmaz derecede şefkatli bir insansın. Diğer insanların iç dünyana girmelerine izin vermende sakınca yok, ama parlama sırası sende, oldukça ışıltılısın. Bu mükemmelliyetçi tavrında ısrarcı olmadığın sürece, iyi organize olmuş bir dahinin durdurulamaz gücüne sahipsin.7. Terazi: Remus LupinYıldızlar dünyasındaa dengeyi sağlıyorsun ve insanlar seni bunun için seviyor. Görünmez Pelerini takarken bile, herkes senin içinde.Genellike uyum ararsın ve hayatın hayal ettiğin gibi olmadığında bile çekici ve akıllı kalmayı başarırsın. Tek istediğin, mutlu ve barış dolu bir hayat, ama sürekli dengelemeye çalışma hareketin seni biraz kararsızlaştırabilir. Eninde sonunda, yine de doğru seçimi yapabilirsin.8. Akrep: Bellatrix LestrangeEvet Akrepler, hepinizin şiddetli Ölüm Yiyenler olduğunu söylemiyoruz. Sadece, yıldızlardaki en tutkulu, esnek ve güçlü işaret olduğunuzu söylüyorumz. ve Bellatrix Lestrange hakkında ne düşünürseniz düşünün, ama tutku ve güçten yoksun olmadığı kesin. Ayrıca, onun gibi gücünü geri kazanmak çok fazla esneklik gerektiriyor. Sevdiğin insanlara fanatik olarak sadık olabiliyorsun ve ihtiyaç duyduğunda gizemli biri oluyorsun. Her şeyden önce, başınıza gelen kötü şeyleri atlatmayı başarabileceksin. Duyguların derinlemesine akıyor ve seni tam olarak anlamayan insanlar bile, saygı duymak zorunda kalıyor.9. Yay: Sirius BlackEveet, yaylar herhangi bir partinin davetli listesinin en üstündeki adaydırlar, çünkü yıldızlar arasında en eğlenceli olanı onlar! Etkileyici ve yaşam sevgisiyle dolusun. (Sirius gibi çoğu yılını sihirbaz hapishanesinde geçirmiş olsan bile!) Kimse seni kısıtlamaya çalışmamalı, çünkü sen özgür bir ruhsun ve karanlık zamanlarda bile iyimsersin. Bağımsızsın ve her zaman bu kadar inceliğe sahip değilsin ama günün sonunda, kozmosun en özgür ve cömert işaretlerinden birisin. Her şeyin mümkün olduğuna inanıyorsun.10. Oğlak: Severus SnapeOğlak, yıldızlar aleminin en hırslı üyesi. Vaktini iyi değerlendirmekte ve kendine zaman ayırmakta iyisin. Üstelik her koşulda sebat edebilmeyi bilirsin. İnsanlar kafanda neler olup bittiğini asla tam olarak bilmezler, ama bu seni rahatsız etmez; üstüne geldikleri kadar kendine güveniyorsun ve istediğini elde edebilirsin. Tutkun soğuk ve hatta içten pazarlıkçı olarak görülebilir, ama aynı zamanda da her şeyini veren bir aşka sahip olabilirsin. İlişkilere gelince, kalıcı bir ilişki arzularsın. Çünkü bu dış görünüşünün altında gerçekten umutsuz bir romantik yatıyor.Burçlara göre incelediğimiz Harry Potter karakterleri arasında sen hangi karaktersin?