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"Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmi özel etkinlikle izleyiciyle buluştu - Son Dakika

"Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmi özel etkinlikle izleyiciyle buluştu

12.12.2021 19:46
"Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmi özel etkinlikle izleyiciyle buluştu

"Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmi, 20 yıl sonra tüm dünyayla eş zamanlı olarak tüm gün süren şenlikle yeniden sinemaseverlerle buluştu.

"Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmi, 20 yıl sonra tüm dünyayla eş zamanlı olarak tüm gün süren şenlikle yeniden sinemaseverlerle buluştu.

Unutulmayan yapım, Sihir Dükkanı ev sahipliğinde, Kanyon AVM'nin sinema katında yeniden gösterildi.

Sihir Dükkanı kurucusu Nesim Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Fırat Oğuz'un Harry Potter'a olan ilgisi nedeniyle böyle bir fikrin ortaya çıktığını söyledi.

Oğuz, Harry Potter ürünlerinin lisansını almalarıyla Sihir Dükkanı'nı kurduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün dünya ile eş zamanlı olarak 20. yılını kutladığımız Felsefe Taşı filminin gösterimi yapıldı. Biz, Sihir Dükkan'ında bulunan ürünlerin tüm imalatı, pazarlanması ve perakende mağazalara dağıtımını yapıyoruz. Etkinlikte, Sihir Dükkanı'na çok ilgi gösteriliyor. Şu anda salonlarda 1200'den fazla seyirci var filmi izliyorlar. Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok talep var. İlk defa yapmamıza rağmen çok güzel bir organizasyon oldu. Gençlerimiz hayal dünyalarını geliştiriyorlar."

Etkinliğe katılanlardan Kübra Cemre, Harry Potter serisini izleyerek büyüyen neslin bir temsilcisi olduğunu belirterek, "Aslında ben değil o küçük kız geldi bugün buraya. 20 yıl sonra yeniden, bana hayal dünyasının kapılarını açan bir filmi izlemeye arkadaşlarımla geldim. Eğlenmek ve yeniden o dünyaya adım atmak için buradayım." şeklinde konuştu.

Cemre, etkinlik sayesinde çok sayıda kişiyle tanıştığının altını çizerek, film başlayınca herkesin çok güzel tepkiler verdiğini, kendisinin ise çok duygulandığını dile getirdi.

Harry Potter hayranları çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakitler geçirdi

Kitapları milyonlarca satan, filmi gişe rekorları kıran yapım, 20. yılına özel düzenlenen etkinlikte Warner Bros.'un özel izniyle sunuldu.

Harry Potter hayranlarının filme özel lisanlı ürünleri de satın alabildiği etkinlik kapsamında, 9 salonda 2 seans olarak gösterilen "Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmini binlerce kişi izledi.

Filmdeki "Büyük Salon" temasının canlandırıldığı şenlikte, yarışmalar ve çeşitli eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi.

Film serisine ait lisanslı ürünlere çeşitli mağazalardan ve "www.sihirdukkani.com" internet adresinden ulaşılabilir.

Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi özel etkinlikle izleyiciyle buluştu
Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi özel etkinlikle izleyiciyle buluştu
Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi özel etkinlikle izleyiciyle buluştu
Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi özel etkinlikle izleyiciyle buluştu
Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi özel etkinlikle izleyiciyle buluştu

Harry Potter, Kanyon AVM, Fırat, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Harry Potter ve Felsefe Taşı' filmi özel etkinlikle izleyiciyle buluştu - Son Dakika


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