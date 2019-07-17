Harry Styles Disney yıldızı oluyor
2 saat önce
'Dunkirk' adlı filmle oyunculuğa adım atan Harry Styles, ikinci büyük projesiyle sinemaseverleri şaşırtacak.
'Dunkirk' adlı filmle oyunculuğa adım atan Harry Styles
, ikinci büyük projesiyle sinemaseverleri şaşırtacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:00
Show TV yeni dizisi için gün sayıyor! Merakla beklenen Behzat Ç. dizisinin yeni afişi yayınlandı. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in annesiyle birlikte fotoğrafına beğeni yağdı! Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka, oğluna olan benzerliği ile şaşırttı