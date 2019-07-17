Son Dakika Haberleri: Harry Styles Disney yıldızı oluyor
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Harry Styles Disney yıldızı oluyor

2 saat önce

'Dunkirk' adlı filmle oyunculuğa adım atan Harry Styles, ikinci büyük projesiyle sinemaseverleri şaşırtacak.

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'Dunkirk' adlı filmle oyunculuğa adım atan Harry Styles, ikinci büyük projesiyle sinemaseverleri şaşırtacak.
Harry Styles Disney yıldızı oluyor
Harry Styles, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:00 
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