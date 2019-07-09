Harry Wilson Liverpool'a Geri Döndü ve Gol Verdi
22 dakika önce
Liverpoollu genç Harry Wilson, Derby ile yaptığı kredi büyüsünden geri döndü ve Liverpool'u antrenman için attı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:05
Liverpoollu genç Harry Wilson, Derby ile yaptığı kredi büyüsünden geri döndü ve Liverpool'u antrenman için attı.
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