Son Dakika Haberleri: Harry Wilson Liverpool'a Geri Döndü ve Gol Verdi
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Harry Wilson Liverpool'a Geri Döndü ve Gol Verdi

22 dakika önce

Liverpoollu genç Harry Wilson, Derby ile yaptığı kredi büyüsünden geri döndü ve Liverpool'u antrenman için attı.

Liverpool, Spor
Liverpoollu genç Harry Wilson, Derby ile yaptığı kredi büyüsünden geri döndü ve Liverpool'u antrenman için attı.
Harry Wilson Liverpool'a Geri Döndü ve Gol Verdi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:05 
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