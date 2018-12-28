Harşit Çayı Gümüşhane'nin Gerdanlığı Olacak

Gümüşhane'nin Vauk Yaylası'ndan doğup şehir merkezinden geçerek Giresun'un Tirebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen Harşit Çayı ve çevresi, yaklaşık 80 milyon liralık ıslah ve rekreasyon projesi ile kentin yeni yüzü olacak.

VEYSEL KARA - Gümüşhane'nin Vauk Yaylası'ndan doğup şehir merkezinden geçerek Giresun'un Tirebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen Harşit Çayı ve çevresi, yaklaşık 80 milyon liralık ıslah ve rekreasyon projesi ile kentin yeni yüzü olacak.



Gümüşhane kent merkezi ile Torul, Kürtün ve Doğankent'i geçip Tirebolu'dan denize dökülen 160 kilometrelik Harşit, Türkiye'nin en yüksek akım hızına sahip çaylarından biri olma özelliği taşıyor.



Harşit Çayı'nda ıslah ve kanalizasyon çalışmalarının aynı anda yürütüldüğü projeyle, çaya akan kanalizasyon suları büyük oranda çay boyunca açılan kanallara alındı.



Dere ıslahının yanı sıra etrafında yürüyüş yolları ve sosyal alanların oluşturulduğu yüzde 80 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı projenin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.



Taşkınların önüne geçilmesi ve Harşit Çayı'nın turistik alan olarak kullanılabilmesi de amaçlanan projeyle çay ile çevresi sosyal alanlarıyla modern görünüme kavuşacak.



"Harşit Çayı bundan sonra tertemiz ve güzel akacak"



Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harşit üzerindeki rekreasyon projesinin 4 yıl önce başladığını ve tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.



Göreve geldiklerinde hızlı şekilde projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çeken Çimen, projeyle sadece dere taşkınlarının önlenmesi değil, kente yeni sosyal alanlar yaratmayı da amaçlandığını belirtti.



Geçmiş dönemde Gümüşhane'nin en önemli sorunlarından birinin Harşit Çayı'na akan kanalizasyonlar olduğuna dikkati çeken Çimen, şöyle devam etti:



"Görevi devraldığımızda şehrin kanalizasyonunun yüzde 50'si Harşit Çayı'na akıyordu. Türkiye'de ilk defa ıslah ve kanalizasyon çalışmalarını bir arada yürüterek kanalizasyon sularının çaya akmasını büyük oranda engelledik. Atık sularımızı yüzde 90 seviyesinde çaya paralel borular eşliğinde çaya karışmadan kanal içine aldık."



Çimen, 2019'da Harşit'e bir gram bile atık düşmeyeceğini vurgulayarak, "Harşit Çayı bu şehrin gerdanlığı olacak. Gerekli bütün projelerimizi ve altyapımızı hazırladık. Harşit Çayı bundan sonra tertemiz ve güzel akacak. İnşallah insanlarımız huzurlu ve emniyetli bir şekilde bu mekanlardan faydalanacak." dedi.



"Şehrimizin her noktasını nakış nakış işliyoruz"



Proje kapsamında oluşturulan alanların bir kısmının vatandaşın kullanımına açıldığını ifade eden Çimen, çay üzerindeki 443 yıllık tarihi Gümüşhane Köprüsü'nün de aslına uygun restore edildiğini ve vatandaşın hizmetine sunulduğunu aktardı.



Çimen, vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler aldıklarına işaret ederek, şunları söyledi:



"Alternatif yürüyüş yollarımız oldu. Harşit güzel aktığı müddetçe huzur veren bir alan oldu. Etrafında birtakım sosyal alanlar oluşturarak hizmete sunduk. Burası vatandaşlarımızın fotoğraf çektirdikleri alan oldu. Şehrimizin her noktasını nakış nakış işliyoruz. Yapılacak hizmetleri bir plan ve proje dahilinde yürütüyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."



Çimen, kentin gelişimine ve projelerine sağladıkları destekten ötürü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlar ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Son Dakika! ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil!

İmar Barışı Başvuruları İçin Hafta Sonu Tüm Kamu Bankaları Açık Olacak

Son Dakika! CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ı Ziyaret Etti