Son Dakika Haberleri: Harşit Çayı içindeki kayada mahsur kalan köpeği vatandaşlar böyle kurtardı
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Harşit Çayı içindeki kayada mahsur kalan köpeği vatandaşlar böyle kurtardı

6 dakika önce

Giresun'un Tirebolu ilçesinde düştüğü Harşit Çayı içerisindeki bir kaya üzerinde mahsur kalan köpek, vatandaşların çalışması sonucu kurtarıldı.

Harşit Çayı içindeki kayada mahsur kalan köpeği vatandaşlar böyle kurtardı, System.String[]
Giresun'un Tirebolu ilçesinde düştüğü Harşit Çayı içerisindeki bir kaya üzerinde mahsur kalan köpek, vatandaşların çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçenin Aslancık Köyü'nden geçen Harşit Çayı'nda bir kayanın üzerinde mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar adeta seferber oldu. Beline ip bağlayan bir kişi Harşit Çayı'na atlayarak köpeği bulunduğu kayanın üzerinden kurtarmaya çalıştı. Birkaç denemede başarısız olan şahıs, buna rağmen pes etmezken kayanın üzerinde bulunan köpek sonunda bulunduğu yerden kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Harşit Çayı'ndaki köpek kurtarma çalışmasıyla ilgili bilgi veren Aslancık Köyü Muhtarı Recep Tomak, "Harşit Çayında çıktığı bir kayanın üzerinde mahsur kalan köpeğin havlamasıyla haberimiz oldu. Vatandaşların desteğiyle köpeği kurtarmaya çalıştık. Köyümüz gençlerinden Ertuğrul Patar beline ip bağlayarak suyun içerisine atladı. Birkaç kez denedi ama köpeğe ulaşamadı. Sonunda köpeğe ulaşarak tutup kıyıya getirdi. Köpek kimindi bilmiyoruz ama bir çok hayvan vahşetine rağmen köylülerimizin bu hassasiyetinden dolayı gurur duyuyorum. Sağlık durumu iyi olan köpeği köyümüzün koruması altına aldık" dedi. - GİRESUN
Tirebolu, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:52 Kaynak: İHA
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