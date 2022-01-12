Harşit Çayı'na düşen köpek ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Harşit Çayı'na düşen köpek ekipler tarafından kurtarıldı

GÜMÜŞHANE - Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayına düşen köpek, İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Kent merkezi Bağlarbaşı Mahallesi, Sema Doğan Yaşam Alanı karşısında Harşit Çayında köpek olduğu ihbarını alan ekipler ilk olarak suda yüzen hayvanı çağırarak dere kenarına çıkmasını sağladı.

Ardından kurtarma operasyonuna başlayan ekipler ilk olarak kanca yardımıyla almak istedikleri hayvan korkup kaçınca bu kez merdiven yardımıyla Harşit çayı kenarına inerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Yaklaşık 30 dakika süren operasyonun ardından tüm vücudu ıslanan köpeği İtfaiye binasına götürerek yem ve su veren İtfaiye ekipleri köpeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve sahibinin gelip almasını beklediklerini söyledi.