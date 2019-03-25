Son Dakika Haberleri: Harşit Çayı'nda Mahsur Kalan Yaralı Şahin Kurtarıldı

Harşit Çayı'nda Mahsur Kalan Yaralı Şahin Kurtarıldı

31 dakika önce

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen yaralı şahin, belediye ekipleri ve çevredeki vatandaşların uğraşları sonucu kurtarıldı.

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen yaralı şahin, belediye ekipleri ve çevredeki vatandaşların uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kentte, Harşit Çayı kenarında yaralı halde şahini fark eden vatandaşlar, durumu Gümüşhane Belediyesi Beyaz Masa'ya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı şahini mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ve çevredeki vatandaşların uzun uğraşları sonucu yaralı şahin, bulunduğu yerden ip yardımıyla kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:05 Kaynak: DHA

Gümüşhane, Güncel
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