Son Dakika Haberleri: Harşit Çayının İkiye Ayırdığı Köyleri Asma Köprüler Birleştiriyor

Harşit Çayının İkiye Ayırdığı Köyleri Asma Köprüler Birleştiriyor

1 saat önce

Giresun'un Tirebolu ilçesi Ketençukuru ve Kuzgun köylerindeki vatandaşlar, araçlarıyla Harşit Çayı üzerinde kurulu çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprülerden geçerek ulaşım sağlıyor.

Harşit Çayının İkiye Ayırdığı Köyleri Asma Köprüler Birleştiriyor, System.String[]
Giresun'un Tirebolu ilçesi Ketençukuru ve Kuzgun köylerindeki vatandaşlar, araçlarıyla Harşit Çayı üzerinde kurulu çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprülerden geçerek ulaşım sağlıyor.

İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki birbirine komşu olan Ketençukuru ve Kuzgun köylerini mahalleleriyle ikiye ayıran Harşit Çayı üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı yaklaşık 50 metre uzunluğunda ahşap köprüler inşa edildi. Köylüler, yaya ve araçlarıyla ulaşımı, köprülerden geçerek sağlıyor.

Asma köprü herşeyleri

Otomobilleri ve kamyonlarıyla asma köprüyü kullanan sürücüler, yıllardır kullandıkları köprünün güvenli olduğunu, geçerken de alıştıkları için herhangi bir tedirginlik yaşamadıklarını söyledi.

Araçlarıyla köprüden geçen kamyonet şoförü İsmail Yılmaz, çaresiz yıllardır geçmekte oldukları köprüye alıştıklarını ifade ederken, bazı vatandaşlar ise sırat köprüsünden geçer gibi geçtiklerini söyledi.

Köprüden geçerken o günleri hatırlayarak korkuyor

Yıllar önce geçmekte olduğu köprünün yıkılarak sel sularını kapıldığı ve kuzenin kaybederken kendisinin kurtarıldığı o anları anlatan Muazzez Padar, "Henüz ilkokul yıllarımdı. Köyde ailemin sığırlarını otlatarak çobanlık yapıyordum. Yanımda bulunan teyzemin kızıyla sığırlarımızla birlikte bu köprünün yerinde bulunan daha eski bir köprüden geçiyorduk. Tam köprünün üzerindeyken köprü yıkıldı ve sığırlarımızla birlikte sel sularına kapıldık.Beni birkaç kilometre aşağılarda köylüler kurtarmış ama teyzemin kızı ne yazık ki kaybolmuştu. O köprünün yerine sonradan bu köprü yapıldı. Belki eskisinden daha sağlam bir asma köprü ama yine de ben bu köprüden geçerken hala korkuyorum" dedi.

Harşit Çayının ayırdığı köyü asma köprü birleştiriyor

Ketençukuru Köyü Muhtarı Ahmet Padar asma köprüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Köyümüzü Harşit Çayı üzerine yapılan bu asma köprü birleştiriyor. Mahallelerimize en yakın beton köprü ulaşımı kilometrelerce mesafede bulunuyor. Vatandaşlarda yolu uzatmak istemediklerinden bu asma köprüyü hem araç hem de yaya ulaşımı için kullanıyorlar. Bu köprü 1960'lı yıllarda yapıldı. Zaman zaman çürüyen tahtalarının onarımı ve bakımı gerekiyor. Ama bizim asıl isteğimiz buraya bir beton köprü yapılmasıdır. Ne yazık ki yaptığımız çalışmalardan beton köprü için bir sonuç alamadık. Hatta köprünün araç trafiğine yasak olduğu söyleyen ilgili yetkili kişiler dahi köyümüze geldiklerinde bu köprüyü kullanıyorlar. Bu köprünün bir benzeri de bir kilometre mesafede komşu köyümüz olan Kuzgun köyünde de var. Bu köyümüzün de Harşit Çayının karşısındaki mahallelerin ulaşım asma köprüden sağlanmaktadır. İki köyümüzün istifade edebileceği bir beton köprü yapılmasını yıllardır bekliyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:39 Kaynak: İHA

Tirebolu, Giresun, Güncel
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