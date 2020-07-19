"Hartlap" bıçağı Kurban Bayramı için üretiliyor - Son Dakika

"Hartlap" bıçağı Kurban Bayramı için üretiliyor

Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret belgesine sahip Hartlap bıçağının üreticileri, Kurban Bayramı siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret belgesine sahip Hartlap bıçağının üreticileri, Kurban Bayramı siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi

Valilik ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla Büyükşehir Belediyesince yapılan başvuru üzerine 2017'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen Hartlap bıçağı, keskinliği, sağlamlığı ve uzun ömrüyle biliniyor.

Kentte tarihi çok eskilere dayanan Hartlap bıçağı, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hartlap Mahallesi'nde üretiliyor. Babadan oğula aktarılarak usta çırak ilişkisi içinde ustaların kendilerine has teknikleriyle üretilen bıçaklar, Çelik ailesince 6 kuşaktır üretiliyor.

Bıçağın sap kısmında geleneksel olarak işlenen manda, koç ve keçi boynuzu ile şimşir ağacı, fiber veya plastik malzemeler kullanılıyor. Bıçaklar, kullanım alanlarına göre meyve, cep, kasap, döner ve mutfak bıçağı olarak üretiliyor.

Özellikle tescil belgesinin alınmasından sonra gelen taleplere yetişmekte güçlük çeken üreticiler, mahallede dünyanın en büyük bıçağını yaparak, Guinnes'e girmek için de çalışma yürütüyor.

Hartlap Mahallesi'nde 6 kuşaktır bıçakçılık yaptıklarını belirten Bahattin Çelik, AA muhabirine, yaklaşık 2 asır önce başlayan mesleği 3 kardeş olarak devam ettirdiklerini söyledi.

Dövme çelikten yüzde 100 el yapımı, paslanmaz çelik olarak üretimlerin sürdürdüğünü anlatan Çelik, burada yapılan bıçakları kent merkezi başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine ulaştırdıklarını ifade etti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalması nedeniyle talebin de arttığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Son 3 aydır çok hızlı şekilde Kurban Bayramı hazırlıklarımız devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre ara verdiğimiz üretimi şimdi daha hızlı şekilde çalışarak vatandaşlarımızın talep etmiş olduğu bıçakları üretmeye gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken en kaliteli bıçağı nasıl üretiriz onun uğraşını veriyoruz."

Ürettikleri bıçakları internetten de sattıklarını belirten Çelik, Hartlap bıçaklarının keskinliği ve sağlamlığıyla ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

Kurban Bayramı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hartlap' bıçağı Kurban Bayramı için üretiliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 16:18 Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı 16:09 Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti 15:47 Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım 10:06 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
16:18
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
16:09
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
15:47
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
13:09
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
12:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 18:03:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Hartlap" bıçağı Kurban Bayramı için üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]