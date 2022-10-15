Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'ndan, Sudan Türkiye Mezunları Derneğini ziyaret

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan Türkiye Mezunları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Derneğin başkent Hartum'daki merkezinde gerçekleşen tanışma toplantısında Çobanoğlu, üyelerin sorun ve çözüm önerilerini dinledi.

Sudan'ın yer altı ve yer üstü kaynakları ve hayvancılık bakımından zengin olduğunu ancak en önemlisinin insan kaynağına olan yatırım olduğunu ifade eden Çobanoğlu, Sudan'daki görev süresi boyunca eğitim ve sağlık konularına öncelik vereceklerini vurguladı.