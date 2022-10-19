Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, Sudan Türk İşadamları Derneğini ziyaret etti - Son Dakika
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Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, Sudan Türk İşadamları Derneğini ziyaret etti

19.10.2022 23:14

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan'daki Türk İşadamları Derneği (TÜRSİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan'daki Türk İşadamları Derneği (TÜRSİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

Büyükelçi Çobanoğlu, başkent Hartum'daki dernek merkezinde TÜRSİAD mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sudan'ın kanunlarına, örf ve adetlerine saygılı şekilde huzur içinde yaşayan Türk toplumunun Türkiye-Sudan ilişkilerinin de önemli itici güçlerinden olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını söyleyen Çobanoğlu, vatandaşların her türlü sorununun çözümü için gereken çabayı göstermeye hazır olduklarını, büyükelçiliğin kapılarının her daim açık olduğunu belirtti.

Büyükelçiliğin mevcudiyetinin kendilerine sağladığı moral desteğini hissetmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden TÜRSİAD üyeleri de Çobanoğlu'na ziyareti için teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, Sudan Türk İşadamları Derneğini ziyaret etti - Son Dakika

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