Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, Sudan Türk İşadamları Derneğini ziyaret etti

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan'daki Türk İşadamları Derneği (TÜRSİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

Büyükelçi Çobanoğlu, başkent Hartum'daki dernek merkezinde TÜRSİAD mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sudan'ın kanunlarına, örf ve adetlerine saygılı şekilde huzur içinde yaşayan Türk toplumunun Türkiye-Sudan ilişkilerinin de önemli itici güçlerinden olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını söyleyen Çobanoğlu, vatandaşların her türlü sorununun çözümü için gereken çabayı göstermeye hazır olduklarını, büyükelçiliğin kapılarının her daim açık olduğunu belirtti.

Büyükelçiliğin mevcudiyetinin kendilerine sağladığı moral desteğini hissetmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden TÜRSİAD üyeleri de Çobanoğlu'na ziyareti için teşekkür etti.