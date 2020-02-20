Hartum Büyükelçisi Neziroğlu Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Medeni ile görüştü - Son Dakika

Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Medeni Abbas Medeni, Türkiye ile ilişkilerinin her alanda geliştiğini ve ilerleme kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Medeni Abbas Medeni ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında 2017 yılında imzalanan ticari ve ekonomik anlaşmaların etkinleştirilmesi ele alındı.

Ankara-Hartum ticaret ilişkilerinin önünün açık olduğunu belirten Sudanlı Bakan, "Sudan'la Türkiye arasındaki ikili ilişkiler her alanda gelişiyor ve ilerleme kaydediyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Neziroğlu da Ankara'nın Sudan'ın ekonomik ve ticari alanlardaki rekabet gücünü artırması, yatırım çekmesi ve küresel ekonomiye kademeli entegrasyonunda desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Neziroğlu ayrıca Türkiye'nin Sudan ile kamu ve özel sektörde kapasite geliştirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve teknik kabiliyetler alanlarında iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık 2017'de Sudan'a üç günlük ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında 22 anlaşma imzalanmıştı.

Sudan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve 500 milyon dolar olan ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.