Hartum Büyükelçisi Neziroğlu Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Medeni ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hartum Büyükelçisi Neziroğlu Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Medeni ile görüştü - Son Dakika

Hartum Büyükelçisi Neziroğlu Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Medeni ile görüştü

7 saat önce

Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Medeni Abbas Medeni, Türkiye ile ilişkilerinin her alanda geliştiğini ve ilerleme kaydettiğini söyledi.

Hartum Büyükelçisi Neziroğlu Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Medeni ile görüştü, System.String[]

Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Medeni Abbas Medeni, Türkiye ile ilişkilerinin her alanda geliştiğini ve ilerleme kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Medeni Abbas Medeni ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında 2017 yılında imzalanan ticari ve ekonomik anlaşmaların etkinleştirilmesi ele alındı.

Ankara-Hartum ticaret ilişkilerinin önünün açık olduğunu belirten Sudanlı Bakan, "Sudan'la Türkiye arasındaki ikili ilişkiler her alanda gelişiyor ve ilerleme kaydediyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Neziroğlu da Ankara'nın Sudan'ın ekonomik ve ticari alanlardaki rekabet gücünü artırması, yatırım çekmesi ve küresel ekonomiye kademeli entegrasyonunda desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Neziroğlu ayrıca Türkiye'nin Sudan ile kamu ve özel sektörde kapasite geliştirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve teknik kabiliyetler alanlarında iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık 2017'de Sudan'a üç günlük ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında 22 anlaşma imzalanmıştı.

Sudan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve 500 milyon dolar olan ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

Türkiye, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, görkemli bir geceyle sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:27:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hartum Büyükelçisi Neziroğlu Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Medeni ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]