Son Dakika Haberleri: Hartum'da Güvenlik Güçleri Göstericilere Müdahale Etti

Hartum'da Güvenlik Güçleri Göstericilere Müdahale Etti

1 saat önce

Sudan'da güvenlik güçlerinin başkent Hartum'daki ordu merkez yerleşkesi önünde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Hartum'da Güvenlik Güçleri Göstericilere Müdahale Etti, System.String[]
Sudan'da güvenlik güçlerinin başkent Hartum'daki ordu merkez yerleşkesi önünde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Hartum'daki ordu merkez yerleşkesi önünde düzenlenen gösteriye gerçek mermiyle müdahale ettiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, ölenlerden Nezir Abdulbaki'nin göğsünden vurulduğuna dikkat çekildi.

Hayatını kaybeden diğer kişinin kimliğinin belirlenemediği aktarılan açıklamada, göstericilerden ve ordudan çok sayıda kişinin yaralandığı, bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:50 Kaynak: AA

Sudan, Merkez, Hartum, Güncel
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