Hartum'da havan mermisi isabet eden evde 3 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hartum'da havan mermisi isabet eden evde 3 kişi öldü - Son Dakika

Hartum'da havan mermisi isabet eden evde 3 kişi öldü

22 dakika önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir eve havan mermisi isabet etmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Hartum'da havan mermisi isabet eden evde 3 kişi öldü, System.String[]

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir eve havan mermisi isabet etmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hartum'un doğusundaki Soba bölgesinde bir eve havan mermisi düştü. Olayda baba olay yerinde, iki çocuğu ise hastaneye kaldırılırken öldü.

Sudan'ın Soba bölgesinde Genel İstihbarat Teşkilatının operasyonlar birimindeki bazı isyancı askerlerin bulunduğu istihbarat merkezi, ordunun operasyonu sonucu ele geçirilmiş, tankların sevk edildiği bölgede ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar yaşanmıştı.

Komite, ayrıca dün öğle saatlerinde başlayan olaylarda rastgele havaya ateş açılması sonucu 15 yaşında bir gencin yaralandığını duyurmuştu.

Hartum'un çeşitli bölgelerinde daha önce kapatılan Genel İstihbarat Teşkilatının operasyonlar birimindeki bazı askerler, görev değişikliği, emekliliğe sevk edilmeleri ve ödenen tazminatları yetersiz buldukları gerekçesiyle havalimanı yolunu trafiğe kapatmış, Riyad, Soba, Kafuri gibi bölgelerdeki istihbarat merkezlerinde havaya ateş açarak kararı protesto etmişti.

Sudan ordusu teslim olmayı reddeden istihbarat mensuplarının bulunduğu karargahların çevresini akşam saatlerinde ağır silahlarla kuşatmış, önemli noktaların güvenliği için bazı bölgelere tank sevkiyatı yapmıştı.

Sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile kameraların karşısına geçen Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da ordunun, silahlı isyana kalkışan Genel İstihbarat Teşkilatının operasyon biriminin tüm karargahlarında kontrolü ele geçirdiğini belirterek, "Sudan'da herhangi bir darbeye izin vermeyeceğiz. Her şey normale döndü. Hava sahası açıldı. Vatandaşlar normal hayatlarına dönebilirler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Osman Hüseyin operasyonlarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2'si subay 4 askerin de yaralandığını kaydetmişti.

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:02 Kaynak: AA
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