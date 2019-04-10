Son Dakika Haberleri: Hartum'da Ordu Karargahı Önündeki Gösteriler 5. Gününde

Hartum'da Ordu Karargahı Önündeki Gösteriler 5. Gününde

24 dakika önce

Sudan'ın başkenti Hartum'daki ulusal ordu karargahı önünde Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması ve rejimin düşmesi talebiyle düzenlenen gösteriler 5. gününde sürüyor.

Hartum'da Ordu Karargahı Önündeki Gösteriler 5. Gününde, System.String[]
Sudan'ın başkenti Hartum'daki ulusal ordu karargahı önünde Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması ve rejimin düşmesi talebiyle düzenlenen gösteriler 5. gününde sürüyor.

Rejim karşıtı yüzlerce protestocu, bugün de Beşir'in istifası talebiyle eylemlerini sürdürürken, bölgeye takviye güvenlik birlikleri sevk edildi.

Eylemcilerden Nasır Cadullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumartesiden bu yana her gün protesto alanına geliyorum. Birkaç saat dışında buradan ayrılmıyorum. Önümüzde başka seçenek yok. Rejim devrilene kadar geri dönüş yok." dedi.

Sudan'da ulusal ordu karargahı önündeki rejim karşıtı gösteriler, hafta sonundan bu yana sürerken, güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanıyor.

Sudan hükümeti, başkent Hartum'da ulusal ordu karargahı çevresinde süren rejim karşıtı gösterilerde dün 6'sı asker, 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada ise Hartum'daki ordu karargahı çevresinde düzenlenen gösterilerde, cumartesi gününden bu yana 5'i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 153 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Hartum'da ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, 5 gündür Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenliyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Sudan, Hartum, Güncel
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