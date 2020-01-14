Hartum'da yoğun çatışma sesleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hartum'da yoğun çatışma sesleri - Son Dakika

Hartum'da yoğun çatışma sesleri

6 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da yoğun çatışma sesleri duyuldu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da yoğun çatışma sesleri duyuldu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da yoğun çatışma seslerinin duyulduğu açıklandı. Yerel kaynaklar, Hartum'daki güvenlik merkezinin yakınında askeri polis üyeleri ile istihbarat servisi üyelerinin arasında çatışma yaşandığını ifade etti. Çatışma nedeniyle bazı yolların kapatıldığı belirtilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

(İHA)

Hartum'da yoğun çatışma sesleri

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
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