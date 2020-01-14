Hartum'da yoğun çatışma sesleri - Son Dakika

Hartum'da yoğun çatışma sesleri
6 saat önce
Sudan'ın başkenti Hartum'da yoğun çatışma sesleri duyuldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
Sudan'ın başkenti Hartum'da yoğun çatışma sesleri duyuldu.
Sudan'ın başkenti Hartum'da yoğun çatışma seslerinin duyulduğu açıklandı. Yerel kaynaklar, Hartum'daki güvenlik merkezinin yakınında askeri polis üyeleri ile istihbarat servisi üyelerinin arasında çatışma yaşandığını ifade etti. Çatışma nedeniyle bazı yolların kapatıldığı belirtilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
(İHA)
Son Dakika Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi