Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe dil kursuna katılan öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kursiyerlerden Rua Abdulkasım, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Asil Ahmed de yaşam kategorisindeki seçimini Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" isimli kareden yana yaptı.

Babası Türk, annesi Yemenli olan Yüsra Aytaş, haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı" fotoğrafını tercih etti.

Aytaş, "Kızılhaç'taki sağlık görevlisinin Fas'tan İspanya'ya geçen düzensiz göçmene davranışı her haberde göremeyeceğim ilginç bir fotoğraf. O yüzden 'Göçmenlerin yardım çığlığı' başlıklı kareyi seçtim." dedi.

Abdulkasım da "Engelli basketbolcunun sevinci, bir engellinin hayatını anlatıyor. Bu engelli başarılı oldu ve kazandı. Bu fotoğrafta cesaret ve vazgeçmemeyi görüyorum. O yüzden bunu seçtim." diye konuştu.