Hartum'daki Gösterilerde 2 Kişi Öldü
1 saat önce
Sudan'ın başkenti Hartum'da yönetim karşıtı düzenlenen gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sudan
'ın başkenti Hartum
'da yönetim karşıtı düzenlenen gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki protestolar sırasında iki kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, ölen göstericilerden Osman Cuma Abdullah'ın ve Muhenned Muhammed el- Hac
'ın açılan ateş sonucu yaşamlarını yitirdikleri kaydedildi.
Resmi makamlardan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Ülkede hafta sonu yeniden patlak veren muhalif gösterilerde şimdiye kadar 7 kişi hayatını kaybederken, başkent Hartum sokaklarında ve farklı şehirlerde gösteriler sürüyor.
Sudan, 19 Aralık
2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:36 Kaynak: AA
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