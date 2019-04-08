Son Dakika Haberleri: Hartum'daki Gösterilerde Yaralanan 2 Kişi Öldü

Hartum'daki Gösterilerde Yaralanan 2 Kişi Öldü

14 dakika önce

Sudan'ın başkenti Hartum'daki ulusal ordu merkez yerleşkesi önünde sabah saatlerinde düzenlenen gösterilerde yaralanan biri asker 2 kişi hayatını kaybetti.

Hartum'daki Gösterilerde Yaralanan 2 Kişi Öldü, System.String[]
Sudan'ın başkenti Hartum'daki ulusal ordu merkez yerleşkesi önünde sabah saatlerinde düzenlenen gösterilerde yaralanan biri asker 2 kişi hayatını kaybetti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, göstericileri savunurken yaralanan silahlı kuvvetler mensubu Sami Şeyh ed-Din'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçleri tarafından darp edilen İbrahim Osman'ın (55) da yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Başkent Hartum'daki ulusal ordu merkez yerleşkesi önünde sabahın erken saatlerinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri müdahale etmişti.

Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nden dün yapılan açıklamada, protestocuların toplumun bir kesimini temsil ettiği ve taleplerine kulak verilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Hartum'daki ulusal ordu merkez yerleşkesi önünde cumartesi günü toplanan rejim karşıtı göstericiler, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifasını istemiş ve orduya "harekete geçmesi" yönünde baskı yapmıştı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:34 Kaynak: AA

Merkez, Sudan, Hartum, Güncel
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