Hartum Eğitim Müşaviri Bozbaş, Sudan Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Babikr ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Hartum Eğitim Müşaviri Bozbaş, Sudan Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Babikr ile görüştü

05.06.2022 21:45
Hartum Eğitim Müşaviri Bozbaş, Sudan Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Babikr ile görüştü

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Gökhan Bozbaş, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Recep Tayyip Erdoğan Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Gökhan Bozbaş, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Recep Tayyip Erdoğan Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Bozbaş, Sudan Ulusal Öğrenci Yurtlar Kurumu Genel Müdürü İsam Abbas Babikr ile Hartum'daki ofisinde iki ülke arasındaki eğitim ve öğrenciler meselelerini görüştü.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Eğitim Müşaviri Bozbaş, "Bugün Yurtlar Kurumu Genel Müdürü ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sudan ile Türkiye arasında özellikle kültürel ve eğitim anlamında yapılacak iş birliklerini görüştük." dedi.

Sudan'da okuyan Türk öğrencilerin burada konakladıkları yurtlar hakkında da konuştuklarını ve sorunlarını dile getirdiğini söyleyen Bozbaş, "Yaz aylarında Türkiye'den Sudan'a öğrenciler gelecek. Bu öğrencilerin buradaki yurtlardan faydalanmaları konusunda da istişare ettik." ifadelerini kullandı.

Eğitim Müşaviri Bozbaş, "Önümüzdeki yıllarda özellikle Sudan Ulusal Öğrenci Yurtlar Kurumu memurlarının Türkiye'de bulunan Kredi Yurtlar kurumuna ait yerleşkeleri ziyareti sağlanarak Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu bilgi birikim ve tecrübenin Sudan'a taşınması sağlanacaktır." diye konuştu.Üniversite öğrencilerinin değişik vesilelerle Sudan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Sudan'a ziyaretleri sağlanarak kültürleşme harketinin hızlandırılmasının sağlanacağını dile getiren Bozbaş, "Önümüzdeki yıllar boyunca sürdürülecek faaliyetlerle iki ülkenin sarsılmaz kardeşliği ve dostluğu perçinlenerek devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Genel Müdür Babikr ise, "Sayın Eğitim Müşavirinin ziyareti bizi çok mutlu etti. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde Sudanlı öğrenciler ve öğretmenlerin olması memnuniyet verici bir şey." diyerek iki ülkedeki öğrencilere hizmet edecek her türlü iş birliği protokolleri imza etmeye hazır olduklarını söyledi.

Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğuna dikkati çeken Babikr, Sudan Yurtlar Kurumu olarak Sudan'ı ziyaret edecek Türk öğrencilerle iyi bir şekilde ilgilenme sözü verdi.

Toplantıdan sonra iki yetkili, başkent Hartum'un kuzeyinde Türkiye'nin de desteğiyle 2016'da yaptırılan 1050 öğrenci kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Kız Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Yurtlar Kurumu, Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hartum Eğitim Müşaviri Bozbaş, Sudan Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Babikr ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı
20:53 Burak Elmas, röportaj yapıp Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı!
20:22 Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi
20:03 Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 21:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: Hartum Eğitim Müşaviri Bozbaş, Sudan Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Babikr ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement