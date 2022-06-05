Hartum Eğitim Müşaviri Bozbaş, Sudan Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Babikr ile görüştü

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Gökhan Bozbaş, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Recep Tayyip Erdoğan Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Bozbaş, Sudan Ulusal Öğrenci Yurtlar Kurumu Genel Müdürü İsam Abbas Babikr ile Hartum'daki ofisinde iki ülke arasındaki eğitim ve öğrenciler meselelerini görüştü.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Eğitim Müşaviri Bozbaş, "Bugün Yurtlar Kurumu Genel Müdürü ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sudan ile Türkiye arasında özellikle kültürel ve eğitim anlamında yapılacak iş birliklerini görüştük." dedi.

Sudan'da okuyan Türk öğrencilerin burada konakladıkları yurtlar hakkında da konuştuklarını ve sorunlarını dile getirdiğini söyleyen Bozbaş, "Yaz aylarında Türkiye'den Sudan'a öğrenciler gelecek. Bu öğrencilerin buradaki yurtlardan faydalanmaları konusunda da istişare ettik." ifadelerini kullandı.

Eğitim Müşaviri Bozbaş, "Önümüzdeki yıllarda özellikle Sudan Ulusal Öğrenci Yurtlar Kurumu memurlarının Türkiye'de bulunan Kredi Yurtlar kurumuna ait yerleşkeleri ziyareti sağlanarak Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu bilgi birikim ve tecrübenin Sudan'a taşınması sağlanacaktır." diye konuştu.Üniversite öğrencilerinin değişik vesilelerle Sudan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Sudan'a ziyaretleri sağlanarak kültürleşme harketinin hızlandırılmasının sağlanacağını dile getiren Bozbaş, "Önümüzdeki yıllar boyunca sürdürülecek faaliyetlerle iki ülkenin sarsılmaz kardeşliği ve dostluğu perçinlenerek devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Genel Müdür Babikr ise, "Sayın Eğitim Müşavirinin ziyareti bizi çok mutlu etti. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde Sudanlı öğrenciler ve öğretmenlerin olması memnuniyet verici bir şey." diyerek iki ülkedeki öğrencilere hizmet edecek her türlü iş birliği protokolleri imza etmeye hazır olduklarını söyledi.

Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğuna dikkati çeken Babikr, Sudan Yurtlar Kurumu olarak Sudan'ı ziyaret edecek Türk öğrencilerle iyi bir şekilde ilgilenme sözü verdi.

Toplantıdan sonra iki yetkili, başkent Hartum'un kuzeyinde Türkiye'nin de desteğiyle 2016'da yaptırılan 1050 öğrenci kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Kız Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu