Sudan'da Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere uğurlama etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Sudan'da Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere uğurlama etkinliği düzenlendi

15.09.2022 13:30

Hartum Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Gökhan Bozbaş ile röportaj Mücahid Muhammed Kasem Seyyid ile röportaj Muhammed Emin Muhammed Osman ile röportaj Hartum YEE Müdürü Faruk Esen ile röportaj Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere...

Hartum Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Gökhan Bozbaş ile röportaj

Mücahid Muhammed Kasem Seyyid ile röportaj

Muhammed Emin Muhammed Osman ile röportaj

Hartum YEE Müdürü Faruk Esen ile röportaj Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere tecrübe paylaşımı ve uğurlama etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında burslu eğitim almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

Hartum Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Gökhan Bozbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl da Sudan'dan 100'ü aşkın öğrenciyi Türkiye'ye burslu olarak gönderiyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) verdiği bu burslar Sudanlı öğrenciler arasında çok yoğun ilgi görüyor. Her sene 15 bin ila 20 bin başvurudan seçilen 150 kadar şanslı öğrencimizi Türkiye'ye uğurluyoruz." dedi.

Türkiye Mezunları Derneğinin bir araya getirdiği öğrencilerle tecrübe paylaşımında bulunduklarını belirten Bozbaş, "Özellikle Türkçe öğrenimine konsantre olmalarını ve mezuniyetlerinden sonra kullanabilecekleri bir ağ inşa etmeleri gerektiğini söyledik. Sudan'ın kalkınması ve gelişimine katkı sunmalarının en büyük beklentimiz olduğunu ilettik." diye konuştu.

Kayseri Erciyes Üniversitesinde inşaat mühendisliği alanında doktora yapacak olan Mücahid Muhammed Kasem Seyyid, teknoloji, mimari, mühendislik gibi alanlarda gelişmiş olması, kültürünün ve adetlerinin yakın olması sebebiyle uzun zamandır Türkiye'de eğitim almayı hayal ettiğini belirterek, YTB burslarına seçildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Eskişehir Teknik Üniversitesinde elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünde okuyacak olan Muhammed Emin Muhammed Osman da yeni bir ortama gireceği, 18 yıldır yaşadığı ülkesi, ailesi ve arkadaşlarından ayrılacak olması nedeniyle biraz gergin olduğunu, ancak Türkiye Burslarının yeni bir toplumun, daha önce tanımadığı bir kültürün ve kaliteli bir eğitimin kapısını araladığı için kendisini şanslı ve heyecanlı hissettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere uğurlama etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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