Hartum Uluslararası Havalimanında Uçak Seferleri Durdurulurken Gelen Uçakların İnişine İzin...
35 dakika önce
Hartum Uluslararası Havalimanında uçak seferleri durdurulurken gelen uçakların inişine izin veriliyor.
Hartum
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:17 Kaynak: AA
Uluslararası Havalimanında uçak seferleri durdurulurken gelen uçakların inişine izin veriliyor.
Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti
Sudan'da Darbe Girişimi! Ordu Devlet Televizyonu Binasını Kuşattı
Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece İddialarına İlişkin 4 İsim Sayıp AK Parti'yi Suçladı
YSK'nın KHK'li Başkanlara Mazbata Vermeme Kararına HDP'den Tepki Geldi