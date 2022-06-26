Hartum Yunus Emre Enstitüsü, Sudanlı ressam Rua Kemal'in sergisine ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Hartum Yunus Emre Enstitüsü, Sudanlı ressam Rua Kemal'in sergisine ev sahipliği yaptı

26.06.2022 00:09
Hartum Yunus Emre Enstitüsü, Sudanlı ressam Rua Kemal'in sergisine ev sahipliği yaptı

Sudanlı ressam Rua Kemal'in yağlı boya eserlerinin sergilendiği "Hat" isimli sergi, Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) açıldı.

Sudanlı ressam Rua Kemal'in yağlı boya eserlerinin sergilendiği "Hat" isimli sergi, Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) açıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun açılışını yaptığı sergiye, Türk kurumlarının temsilcileri, sanatseverler ve öğrenciler katıldı.

Kemal, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sakin ortamlarda çizmeyi tercih ediyorum. Boya çeşitlerinin hepsini seviyorum ama en sevdiğim ve kendimi bulduğum boya, yağlı boyalar. Bu sergide 23 resim var. Hemen hemen hepsi yağlı boya eserlerim." diye konuştu.

Genellikle birkaç resme aynı anda başladığını belirten Kemal, "Mesela beş resmin ana fikrini belirliyorum. Sonra tek tek boyamaya başlıyorum. Birinden sıkılırsam diğerine geçiyorum. Böylelikle bir haftada beş resmi tamamlayabiliyorum. Bu sergiye yaklaşık dört ayda hazırlandım." ifadelerini kullandı.

Kemal, Büyükelçi Neziroğlu'na katılımı ve Yunus Emre Enstitüsüne ev sahipliği için teşekkür etti.

"Kültür ve sanatla halklar arasında bir köprü kurmaya çalışıyoruz"

Hartum YEE Müdürü Faruk Esen, dünyanın dört bir yanındaki diğer Yunus Emre merkezleri gibi kültür ve sanatı desteklediklerini ve bu etkinliklerle halklar arası bir köprü oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Türkçe derslerinin yanı sıra kültür ve sanat faaliyetlerine ağırlık verdiklerini belirten Esen, "Bu sene başından itibaren yerel paydaşlarımızla her ay bir veya iki defa kitap tanıtım programı yapıyoruz. Bugün de kültürün önemli unsurlarından biri olan resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz. Sudanlı ressam Rua Kemal'in yağlı boya levhalarını merkezimizde sergiliyoruz." diye konuştu.

Sergi perşembe gününe kadar gezilebilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hartum Yunus Emre Enstitüsü, Sudanlı ressam Rua Kemal'in sergisine ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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