Harun Erdenay'dan final serisi değerlendirmesi

14 sayısı hepimiz için farklı anlamlar ifade edebilir; ancak biz basketbol severler için 14, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes’in bu sezon karşılaştığı maç sayısının karşılığı. Bu epik hikayenin son bölümü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisiyle yaşandı.

Rekabet düzeyi her saniye biraz daha artan seri, yedi maç sonunda Anadolu Efes şampiyonluğuyla sonlandı. Kariyeri boyunca bu tarz epik mücadelelere tanık olan ve çoğu zaman mücadelenin yıldızı olan Harun Erdenay, final serisini Eurosport Türkiye için değerlendirdi.





Birbirinden heyecanlı yedi maça sahne olan seri, Anadolu Efes üstünlüğü ile sonlandı. Seri hakkında genel görüşünüz nedir?





Daha seri başlamadan maçların heyecanlı geçeceğinin sinyallerini alıyorduk. Bu sezon EuroLeague’de, kupada ve ligin normal sezonunda defalarca karşılaştılar. Bütün bu karşılaşmaların seyir zevki ve heyecanı üst düzeydi. Tabii neredeyse birbirini ezberleyen iki devin final serisinde karşılaşacak olması yedi maçlık bir maratonun da sinyallerini veriyordu.



Final serisi boyunca heyecanı ve güzelliğiyle bizleri kendine çeken yedi basketbol maçı izledik. Fenerbahçe’den Kostas Sloukas, Nikola Kalinic, Bobby Dixon ve Marko Guduric; Anadolu Efes’ten ise Vasilije Micic, Bryant Dunston, Adrien Moerman ve Shane Larkin serinin basketbol kalitesini arttırdılar. Fenerbahçe’nin seri boyu sahip olduğu iştah iyiydi ancak Anadolu Efes, kupayı daha çok isteyen taraf gibi gözüktü. Tabii bunda son beş şampiyonluğun dördünde Fenerbahçe’nin imzasının olması ve Efes’in 2009’dan beri mutlu sona ulaşamamasının da etkileri vardı. Fenerbahçe’de Gigi Datome’den tam verim alınamaması ve Jan Vesely’nin sakat olması serinin kaderini etkiledi. Basketbolun içerisinde sakatlıklar tabii ki var ancak bu iki ismin takım için ne kadar önemli olduğu da ortada.



Bu dev heyecan Anadolu Efes’in şampiyonluğuyla sonlandı. Oyuncular, antrenör ekibi ve saha dışı idare bölümünü kutlarım. Güzel iş çıkardılar.





Sizce serinin kaderini etkileyen hücum/savunma stratejisi neydi?





İşe Fenerbahçe tarafından bakacak olursak; koç Zeljko Obradovic, bütün oyuncularından maksimumu almaya çalıştı. Sakatlıklardan dolayı kısıtlı olan kadrodan maksimum verim almak zordu; yine de bunu belli bir kısma kadar taşıdı. Ancak yedinci maçta üçüncü periyodun başından itibaren büyük bir düşüş yaşandı. Set hücumlarında basit hatalar yaptılar ve birçok boş üçlükten skor üretemediler. Karar maçında bu dönemlerin yaşanması sonuca direk etki etti.



Anadolu Efes tarafında ise; koç Ergin Ataman oyuncularına tamamen serbest alan bıraktı. Larkin ve Micic başta olmak üzere bire bir oyunlar, açık saha hücumları ve çizgi gerisinden setler hazırladı. Yani oyuncularına bir nevi yeşil kart verdi, oyuncuların da bu şansı iyi kullanması kupayı getirdi.



İşin savunma kısmında her iki takımın göze çarpan hataları olmadı. Genel olarak alan savunması yaptılar.





Seri boyunca etkili olan Shane Larkin, yedinci maçta inanılmaz bir seviyeye çıktı. Sezonun sonlarına doğru vitesi birkaç seviye yükselten Larkin hakkında neler söylersiniz?





Shane Larkin’i izlemek gerçekten de büyük bir zevk. İnanılmaz bir top hakimiyeti ve hızlı drive yeteneği var. Stop jump shot ve izolasyon ile birlikte hücumunu durdurulamaz kıldı. Son maça imzasını vurmak istedi, "Ben bu seriyi alırım." felsefesini uygulayacak potansiyeli vardı ve bunu da başardı.





Anadolu Efes bu sezon, EuroLeague’de final oynama başarısı da göstermişti. Sizce Efes’i sezon boyu diğerlerinden ayıran şey neydi?





Takımın potansiyeli çok yüksek. Hem kısa hem de uzun rotasyonlarında etkili silahları var. Takımın ana yıldızları Larkin ve Micic’in formsuz olduğu dönemde Simon ve Moerman var. O ikisinin durduğu yerde Dunston var. Potansiyeli yüksek derin rotasyona sahipler. Bunun avantajını sezon boyunca gördüler. Tabii Ergin Ataman’a da değinmek lazım. Bence Avrupa’nın en iyi koçlarından birisi ve bu sezon harika işler yaptı. Takımın yüksek potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdi.





Fenerbahçe Beko, hem Avrupa hem de ligde istediği zaferleri elde edemedi. Sizce bu durumu ortaya çıkaran faktörler neler?





Fenerbahçe Beko mücadele ettiği her alanda şampiyonluğu hedefleyen bir takım ancak bu sezon onlar adına talihsiz geçti. Gerçekten; ilk başta Tyler Ennis’in ayağı kırıldı, Joffrey Lauvergne’in uzun süreli sakatlığı başladı, Jan Vesely ve Gigi Datome sezon sonuna doğru performanslarını etkileyen sakatlıklar yaşadı, Kostas Sloukas problemler yaşadı. Bütün bunlara rağmen EuroLeague'de Final Four’a yükseldiler ve Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde de final heyecanını yaşadılar. Talihsiz olaylara rağmen gayet güzel bir iş çıkardılar.

