HARUN ERDENAY'DAN GENÇ SPORCULARA TAVSİYELER - Son Dakika

Türk basketbolunun efsane isimleri arasında yer alan Harun Erdenay, genç sporculara tavsiyelerde bulundu. Erdenay, 'Spor bilimlerinde okuyacak öğrencilerin pratik yapabilecekleri üniversiteleri tercih etmesi gerekli' dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanlığı, Basketbol Milli Takım kaptanlığı gibi birçok alanda adını duyuran İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Harun Erdenay, Spor Bilimleri Fakültesi tercih edecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Erdenay, 'Antrenörlük eğitimi, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümlerimiz var. Burada geleceğin antrenörlerini, spor yöneticilerini yetiştiriyoruz. Bölümlere olan talep oldukça fazla ve bu bizi çok sevindirdi. Öğrencilerimize hem pratik yapma hem de çalışma imkanı sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

KARİYER AĞI ÇOK GENİŞ

Spor bölümlerinin kariyer avantajları hakkında bilgi veren Erdenay, 'Spor yöneticiliği bölümünden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kadrolu çalışanları olabiliyorlar; öğretmen olabilirler. Federasyonlarda, kulüplerde iş bulabilirler. Kariyer anlamında da oldukça büyük bir ağa sahipler' dedi.

Türkiye'de birçok federasyonun olduğunu ve bu alanlarda antrenör, spor yöneticisine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Erdenay, 'Öğrencilerin yetişirken en iyi şekilde yabancı dil bilmesi, bilimsel çalışmalara önem verip, aynı zamanda da uygulamaya ağırlık vermeleri gerekir. Bu uygulamalar da genç yaşlardan beri başlamalıdır. Öğrencilerin 1'inci sınıftan itibaren pratik yapma imkanları olmalı. Bunlar gerçekleştiğinde hem Türk sporuna faydaları olacak hem de o öğrencilerin gelecekte iş bulma imkanları artacak' ifadelerini kullandı.

SPORUN YAŞI YOK

Sporun yaşı olmadığına dikkat çeken Erdenay, şu önerilerde bulundu:

'Her yaşta spor yapılabilir ama profesyonel bir sporcu olmayı düşünüyorsak, küçük yaşlarda o branşa eğilip uyku düzenini, yaşamını buna göre ayarlayıp ilerlemek lazım. Fakat tabi ki herkes profesyonel sporcu olacak diye bir şey yok. Genç yaşta takım sporlarında kurulacak ilişkiler mutlaka yaşamlarında da onlara büyük bir fayda sağlayacaktır. '

PRATİKTE SPOR TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK GEREKİYOR

Öğrencinin bölümle ilgili tercih yaparken dikkat etmesi gerekenler hakkında ipucu veren Erdenay, 'Bu bölüme girdiği zaman ne kadar pratik yapma imkanına sahip olacağına dikkat etmesi gerekiyor. 4 sene boyunca yalnızca teoride öğrenerek mezun olmak bence çok büyük bir fayda sağlamayacak. Spor organizasyonlarında çalışmaları veya federasyonlara gidip bir iki ay oralarda o atmosferi koklamaları çok önemli. 4 senelik eğitimleri boyunca her yaz en az birkaç ay pratik yapmaları gerekiyor. Bu onlara çok büyük avantaj sağlayacaktır. Biz de tüm branşlardaki arkadaşlarımız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. En önemlisi pratikte spor tecrübesine sahip olmaktır' diye konuştu.

BAŞARILI SPORCULAR ÇIKARTACAK ANTRENÖRLER YETİŞTİRİYORUZ

Başarılı sporcuları çıkartacak antrenörleri ve spor yöneticilerini yetiştirdiklerine değinen Erdenay, 'Biz onları ne kadar iyi yetiştirirsek onlar da sporcularını o kadar iyi yetiştirecektir. Bunu bir çark gibi düşünmek gerekiyor. Çocuğun hangi spora yönlendirileceği, hangisine daha yatkın olduğu, spor yöneticilerinin ve öğretmenlerin onları nasıl yetiştireceği bir çark gibidir. Bu çark da düzenli dönerse daha çok başarılı sporcular yetiştirebiliriz' dedi.

TÜRKİYE TESİSLEŞME ANLAMINDA BÜYÜK BİR İLERLEME KAYDETTİ

Sporda tesisleşme anlamında Türkiye'nin büyük bir ilerleme kaydettiğine dikkat çeken Erdenay, 'Artık hemen hemen her ilçede spor tesisi bulunuyor. Baktığınız zaman da her ilçede voleybol, yüzme, jimnastik, basketbol, tekvando kursları var. Bu açıdan ülke olarak sporu destekleyen bir politikamız var. Bugünkü sporcular bizim zamanımızda yetişen sporculara göre daha fazla imkana sahip' diye konuştu.