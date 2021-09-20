Harun Erdenay, TBF başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) eski başkanı Harun Erdenay, TBF olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Erdenay'ın açıklaması şöyle;

"Türk Basketboluna Hizmet İçin Başkan Adaylığımı Saygıyla Duyuruyorum!Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğumu kamuoyunun bilgilerine sunarım. İki nesil Türk Milli Basketbol Takımı formasını şerefle hizmet etmiş, bu sporu sahada ve yönetim alanında deneyimlemiş bir ailenin ferdi olarak, Türk basketboluna değer katacağına inandığım felsefemi, projelerimi hayata geçirmek için bu onurlu göreve hazırım.Sportif başarıların Türk basketbolunda süreklilik kazanması gerektiğine inanıyorum. Ben ve basketbolun kalbinden, profesyonelliğin içerisinden gelen arkadaşlarım; başarılı bir takım çalışması ortaya koyarak, heyecan yaratan, örnek olan, ilham veren, şeffaf ve adil bir yönetim tarzıyla Türk basketboluna hizmet edeceğimiz bir yola çıkıyoruz.

Hedeflerimi ve yol haritamı, önümüzdeki günlerde yapacağım bir basın toplantısı ile paylaşacağımı tüm değerli basın mensupları ve kamuoyunun bilgilerine sunarım."