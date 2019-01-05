Son Dakika Haberleri: Harun Karacan'ın Acı Günü

Harun Karacan'ın Acı Günü

1 saat önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve MKYK üyesi Harun Karacan'ın vefat eden dayısı Kemal Battal, son yolculuğuna uğurlandı.

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AK Parti Eskişehir Milletvekili ve MKYK üyesi Harun Karacan'ın vefat eden dayısı Kemal Battal, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu geçtiğimiz gün 77 yaşında vefat eden dayısı Kemal Battal'ın son yolculuğunda Milletvekili Karacan'ı sevenleri yalnız bırakmadı. Öğle namazına müteakiben gerçekleşen cenaze namazı Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılındı. Kemal Battal'ın cenaze törenine, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Kemal Battal'ın cenazesi defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlığı'na götürüldü. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

Eskişehir, Milletvekili, Harun Karacan, Güncel
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