Son Dakika Haberleri: Harun Tan ortaya çıktı
Son Dakika Magazin Harun Tan ortaya çıktı

Harun Tan ortaya çıktı

17 dakika önce

. İşadamı, önceki gün kalabalık arkadaş grubuyla Nusret Steakhouse'da görüntülendi.

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. İşadamı, önceki gün kalabalık arkadaş grubuyla Nusret Steakhouse'da görüntülendi. Eski eşi Ebru Şallı'yla evliliğinden olan oğlu Beren'in de eşlik ettiği Tan, mekana yeni aldığı Tesla marka aracıyla geldi.

NusrEt Steakhouse, Nicola Tesla, Ebru Şallı, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46 
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