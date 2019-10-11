Harun Tan ortaya çıktı
17 dakika önce
. İşadamı, önceki gün kalabalık arkadaş grubuyla Nusret Steakhouse'da görüntülendi.
. İşadamı, önceki gün kalabalık arkadaş grubuyla Nusret Steakhouse'da görüntülendi. Eski eşi Ebru Şallı'yla evliliğinden olan oğlu Beren'in de eşlik ettiği Tan, mekana yeni aldığı Tesla marka aracıyla geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46
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