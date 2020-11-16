Harun Tekin ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin ameliyat edildi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun'un ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi. Harun Tekin'in bu gece hastanede kalacağı ifade edilirken, oyuncunun 3 hafta sonra maskeyle idmanlara başlamasının öngörüldüğü kaydedildi. Futbolcuya ziyaretlerin pandemi dolayısıyla on-line olarak yapıldığı da öğrenildi.

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