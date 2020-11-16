Harun Tekin ameliyattan çıktı - Son Dakika

Harun Tekin ameliyattan çıktı

16.11.2020 13:10
Harun Tekin ameliyattan çıktı, System.String[]

Dün oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin'in ameliyatı tamamladı.

Dün oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin'in ameliyatı tamamladı. Tecrübeli eldivenin 3 hafta sonda idmanlara çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin dün Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadele sonrası suratına darbe alan ve elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, bugün ameliyat edildi. Operasyondan sonra durumunun iyi olduğu belirtilen Harun'un, yüzündeki parçalı kırıkların stabil hale getirildiği açıkladın. Bir gece daha hastanede kalacak olan Harun'un, 3 hafta sonra maske ile idmanlara başlaması bekleniyor.

Öte yandan pandemi nedeniyle sarı-lacivertli futbolcuların, Harun'u görüntülü arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettikleri öğrenildi.

(İHA)

Harun Tekin ameliyattan çıktı

Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz, Harun Tekin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Harun Tekin ameliyattan çıktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak "Bu cami benim" diyen kadın nedeniyle camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Paşinyan istifa etmeyeceğini açıkladı Sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan gencin yanındaki boş kovanlar cinayet şüphesini doğurdu Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüze yeltendi; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüze yeltendi; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu         
12:16
Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi         
11:53
Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti         
11:32
Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı         
11:31
Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu         
11:19
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır         
10:24
İnsanlık dışı uygulama! ABD'de ölen korona hastalarını 15 liraya mahkumlara taşıtıyorlar İnsanlık dışı uygulama! ABD'de ölen korona hastalarını 15 liraya mahkumlara taşıtıyorlar         
10:00
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 13:28:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Harun Tekin ameliyattan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei