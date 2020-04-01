Harun Tekin'den kitap önerileri!
6 saat önce
Tekin önceki gün Serol Teber'in "Tutunamayanlar'ın Politik Psikolojisi" kitabını önerdi ve ekledi "Kitap, kimlik meselemizi romanlar ve yazarlar üzerinden inceliyor.
Tekin önceki gün Serol Teber'in " Tutunamayanlar'ın Politik Psikolojisi" kitabını önerdi ve ekledi "Kitap, kimlik meselemizi romanlar ve yazarlar üzerinden inceliyor. Aslında hiçbir iddiam yok. Bu kitapları da konularını da benden daha iyi anlatacak çok kişi var. Maksat bu zor günlerde biraz nefes almak."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:06
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