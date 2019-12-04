Son Dakika Haberleri: Harun Tekin: "Fenerbahçe formasını çok özledim!"
Son Dakika Spor Harun Tekin: 'Fenerbahçe formasını çok özledim!' - Son Dakika Spor

Harun Tekin: "Fenerbahçe formasını çok özledim!"

6 saat önce

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

Harun Tekin:

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.


Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İstanbulspor'u 4-0 yendikleri maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Harun, şunları kaydetti:


"İki kulvarda da bu sezon kupayı kazanmak istiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Bizim için önemliydi. Oynamayan oyuncular eksiklerini giderdi ve forma şansı buldu. Avantajlı bir skor yakaladığımız için arkadaşlarıma teşekkür ederim. İlk ayakta böyle bir galibiyet aldığımız için takımı tebrik ediyorum. Uzun süreden beri oynamıyordum. Bu karşılaşmalar oynamayan oyuncular için çok önemli. Daha önce Tarsus İdmanyurdu karşılaşmasında oynayamadım rahatsızlıktan dolayı. Altay ile güzel bir rekabetimiz var. Bu da bizim kalemize yansıyacak. Formayı özledim."


Türkiye Kupası, İstanbulspor, Harun Tekin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:35 
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