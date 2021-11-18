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Harun Türk'ten yeni film müjdesi - Son Dakika

Harun Türk'ten yeni film müjdesi

18.11.2021 13:41
Harun Türk'ten yeni film müjdesi

Ünlü yapımcı Harun Türk, Kafalar ekibinin yeni filmi olan "Kendinden Kaçak"ın 2022'de vizyona gireceğinin müjdeledi.

Uzun zamandır Youtube'daki başarılı ve eğlenceli içerikleri ile herkesin ilgisini çekmeyi başaran Kafalar ekibi, bu başarıyı bir de beyaz perde de taçlandırmak istemiş ve ilk filmleri olan "Kafalar Karışık'ı çekmişlerdi.

Büyük Oldukça övgü alan ilk filmin ardından Kafalar ekibinin hayranları, heyecan içerisinde 2. Filmin gelmesini bekliyordu. İşte daha sonra bu konuda beklenen haber hem ekipten hem de yapımcı Harun Türk'ten geldi."Kendinden Kaçak" filminin çekimleri Kasım ayı içerisinde başlıyor.

Yakında start veriliyor

Kafalar ekibi ve filmin yapımcılığını üstlenen Harun Türk'ün açıklamalarına göre yeni filmin ismi "Kendinden Kaçak" olacak. Ve bu film için çekimlere önümüzdeki süreçlerde yani Kasım ayı içerisinde start verilecek.

Harun Türk'ün açıklamaları arasında, ilk filmde olduğu gibi Kafalar ekibine oldukça başarılı oyuncular da eşlik edecek.

Kadroda deneyimli isimler var

Yeni filmde Kafalar ekibinin dışında ayrıca yine kendilerine deneyimli oyuncu kadrosu eşlik edecek. Bu isimler arasında, kendisini genellikle komedi filmlerinde görmeye alışık olduğumuz Suat Sungur da yer alıyor.

Ayrıca filmde; Hakan Bilgin, Ruhi Sarı, Şinasi, Yurtsever gibi isimlerin de yer alacağı konuşuluyor.

Harun Türk'ten yeni film müjdesi

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Harun Türk'ten yeni film müjdesi - Son Dakika


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