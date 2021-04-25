Harun'un hatası sonrası maçı tribünden izleyen Altay Bayındır ve Başkan Ali Koç yıkıldı

Harun Tekin'in sebep olduğu gol tribündeki Altay Bayındır ve Ali Koç'u endişeye sürükledi. Bileğindeki kırık sebebiyle ameliyat olup sezonu kapatan Altay, golden sonra gözlerini yumarak üzüntüsünü yaşadı. Başkan Ali Koç da ayağa kalkarak sahadaki reaksiyonu seyretti. Ancak Sarı-Lacivertliler bu golün şokunu fazla uzun süre yaşamadı, Szalai ile öne geçip nefes aldı.

YENİDEN HEDEFTE

Altay'ın yokluğunda şüpheyle bakılan Harun, geçen hafta yaptırdığı penaltıyı kurtararak şüpheleri az da olsa yok etmişti. Ancak Kasımpaşa maçında yaptığı basit hatayla yeniden hedefe oturdu.