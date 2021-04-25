Harun'un hatası sonrası maçı tribünden izleyen Altay Bayındır ve Başkan Ali Koç yıkıldı
25.04.2021 21:54
Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Serdar Aziz'in pasında müsait durumdayken topu rakibe yollayan Harun'un sebep olduğu hata gole dönüştü, maçı tribünden takip eden Altay Bayındır ve Başkan Ali Koç yıkıldı. Altay, golün ardından ekranlara yansıdığı anda gözlerini kapatarak bir süre golün şokunu yaşadı. Başkan Koç da golün ardından ayağa kalktı ve o da endişeyle sahayı seyretti.
Harun Tekin'in sebep olduğu gol tribündeki Altay Bayındır ve Ali Koç'u endişeye sürükledi. Bileğindeki kırık sebebiyle ameliyat olup sezonu kapatan Altay, golden sonra gözlerini yumarak üzüntüsünü yaşadı. Başkan Ali Koç da ayağa kalkarak sahadaki reaksiyonu seyretti. Ancak Sarı-Lacivertliler bu golün şokunu fazla uzun süre yaşamadı, Szalai ile öne geçip nefes aldı.
YENİDEN HEDEFTE
Altay'ın yokluğunda şüpheyle bakılan Harun, geçen hafta yaptırdığı penaltıyı kurtararak şüpheleri az da olsa yok etmişti. Ancak Kasımpaşa maçında yaptığı basit hatayla yeniden hedefe oturdu.
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