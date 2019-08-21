Harun Utcu, son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
Beşiktaş'ın kongre üyesi ve Ankara Beşiktaşlılar Derneği'nin genel sekreteri Harun Utcu, son yolculuğuna uğurlandı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
'ın kongre üyesi ve Ankara
Beşiktaşlılar Derneği'nin genel sekreteri Harun Utcu, son yolculuğuna uğurlandı.
Dün hayatını kaybeden Utcu, bugün Konya
Musalla Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Beşiktaşlı yöneticilerin yanı sıra Harun Utcu'nun ailesi ve sevenleri katıldı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören
de merhumun cenaze törenine çelenk gönderdi.
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