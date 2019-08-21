Son Dakika Haberleri: Harun Utcu, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Spor Haber

Harun Utcu, son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Beşiktaş'ın kongre üyesi ve Ankara Beşiktaşlılar Derneği'nin genel sekreteri Harun Utcu, son yolculuğuna uğurlandı.

Harun Utcu, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Beşiktaş'ın kongre üyesi ve Ankara Beşiktaşlılar Derneği'nin genel sekreteri Harun Utcu, son yolculuğuna uğurlandı.
Dün hayatını kaybeden Utcu, bugün Konya Musalla Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Beşiktaşlı yöneticilerin yanı sıra Harun Utcu'nun ailesi ve sevenleri katıldı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de merhumun cenaze törenine çelenk gönderdi.


Beşiktaş, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da sağanak yağış etkili oldu
Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'ye transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı! Ricardo Quaresma: Sonsuza dek Beşiktaş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 00:47:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Harun Utcu, son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]